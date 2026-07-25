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Cisjordanie occupée : plusieurs villes et villages sont le théâtre d’une vaste campagne de raids menée par les forces d’occupation israéliennes, comprenant des perquisitions de domiciles et l’arrestation de dizaines de jeunes hommes.
25-07-2026 12:18 PM
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