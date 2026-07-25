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    Cisjordanie occupée : plusieurs villes et villages sont le théâtre d’une vaste campagne de raids menée par les forces d’occupation israéliennes, comprenant des perquisitions de domiciles et l’arrestation de dizaines de jeunes hommes.

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      Cisjordanie occupée : les milices de colons armés attaquent les maisons des Palestiniens dans les périphéries du village Tell qui a été attaqué vendredi.

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