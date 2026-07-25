Trump met en garde la Russie et la Chine contre toute vente d’armes à l’Iran

Donald Trump a mis en garde vendredi la Russie et la Chine contre la vente d’armes à l’Iran, ajoutant cependant croire Xi Jinping et Vladimir Poutine lorsqu’ils disent ne pas être engagés dans de telles transactions.

« Ainsi, deux grands pays souvent évoqués lorsqu’il est question de l’Iran n’y participent pas, à mon avis. S’ils le faisaient, cela serait très mauvais pour eux – Certainement pas dans leur intérêt », a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Cette publication survient alors que Washington enquête sur de potentielles ventes d’informations par la Russie et la Chine à l’Iran, après une série de frappes sur des bases américaines au Moyen-Orient.

« Le président Xi a dit qu’il n’y prendrait pas part, et le président Poutine a dit la même chose. Je pense que vous savez que je les crois », a déclaré Donald Trump vendredi après-midi devant la presse à la Maison Blanche. « Je pense qu’ils ne voudraient pas me décevoir ».

Le président américain a ajouté que son homologue russe Vladimir Poutine lui avait fait une promesse similaire, malgré la guerre en Ukraine.

« Il comprend que je ne vends pas d’armes à l’Ukraine, mais aux pays de l’Otan. Ils paient le prix coûtant, et quant à la manière dont ces armes sont distribuées je n’ai aucune idée », a affirmé Donald Trump.

Donald Trump a souvent utilisé un ton plus courtois à l’égard de Xi Jinping et Vladimir Poutine que pour les propres alliés des Etats-Unis, expliquant qu’ils devaient être respectés en tant que dirigeants de grandes puissances mondiales.

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a rencontré au Kirghizistan vendredi son homologue iranien Abbas Araghchi, et appelé à reprendre les négociations entre les Etats-Unis et l’Iran pour mettre fin au conflit.

« La porte des négociations, une fois ouverte, ne devrait pas être fermée, et tant qu’il existe un espoir pour la paix, il ne devrait pas être abandonné », a déclaré Wang Yi après la rencontre, cité par l’agence officielle Xinhua.

En tant que partenaire stratégique de Téhéran, Pékin soutient fermement l’Iran dans la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa dignité nationale, a ajouté le responsable chinois.

Trump frustré

Donald Trump a aussi déclaré vendredi qu’il envisageait des bombardements encore plus importants sur l’Iran, au moment où le conflit s’élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes contre le Yémen dont les forces armées ripostent contre le sol saoudien.

Des médias américains ont fait état vendredi d’une réunion dans la matinée entre le président républicain, de plus en plus frustré par l’enlisement de la situation, et ses plus proches conseillers afin d’envisager une opération militaire à plus grande échelle en Iran.

Donald Trump a cependant affirmé devant la presse à la Maison Blanche ne pas avoir encore pris de décision à ce sujet.

« En fait, on leur parle en ce moment », a déclaré Donald Trump à propos des dirigeants iraniens. « Je pense qu’ils deviennent de plus en plus sérieux au fil des jours, peut-être pour une raison évidente », a-t-il ajouté, en allusion aux bombardements quotidiens que les Etats-Unis mènent sur l’Iran depuis près de deux semaines.

L’Iran a le choix entre conclure un accord avec Washington ou faire face à « un niveau bien pire » de bombardements, a tonné le président américain.

« Nous sommes prêts, parés à y aller, mais nous leur parlons, donc tant que nous parlons… On va voir ce qu’il en sort », a-t-il déclaré.

Plus tôt, l’Iran avait revendiqué une nouvelle riposte aux frappes américaines avec des attaques contre des installations militaires utilisées par les Etats-Unis à Bahreïn, en Jordanie, et au Koweït.

Mais pour la première fois en deux semaines, l’armée américaine n’a pas annoncé de frappes sur l’Iran dans la nuit de vendredi à samedi.

Source : Avec AFP