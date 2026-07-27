Le bourbier iranien : le conflit Téhéran-Washington au-delà du mandat de Trump !

L’Iran pousse le président américain Donald Trump vers l’option qu’il redoute : une intervention terrestre. C’est pourquoi il a opté pour les campagnes de bombardements aériens continues de ces deux dernières semaines, espérant ainsi convaincre Téhéran de revenir à la table des négociations dans une position plus souple sur les points litigieux, du détroit d’Ormuz au programme nucléaire, qui fut au cœur des conflits de juin 2025 et février 2026.

Toutes les options qui s’offrent à Donald Trump sont mauvaises. Lors des négociations, l’Iran ne montre aucun signe de volonté de faire preuve de plus de souplesse ni de renoncer aux termes du mémorandum d’entente signé le 17 juin.

Sur le terrain, la reprise du blocus naval, les frappes aériennes quotidiennes, les menaces de bombarder Jabal al-Fas, près du site nucléaire de Natanz, et l’extension des attaques depuis des sites surplombant le détroit d’Ormuz vers le centre et l’ouest, ciblant des ponts, des routes, des voies ferrées et certaines usines, n’ont pas infléchi l’interprétation par l’Iran de l’article 5 (le détroit d’Ormuz) du mémorandum d’entente.

Les ripostes militaires aux attaques américaines démontrent que les forces iraniennes possèdent toujours des capacités de missiles et de drones capables d’infliger des pertes humaines et matérielles aux forces américaines, comme ce fut le cas à la base aérienne de Muwaffaq Salti, dans la région d’Azraq en Jordanie.

Ces attaques s’ajoutent à celles perpétrées contre des bases et des infrastructures américaines dans les pays arabes du Golfe, ainsi qu’aux avertissements de représailles plus importantes si Trump met à exécution ses menaces d’escalade du conflit.

La reprise des tensions entre l’Arabie saoudite et les Houthis au Yémen a profité à l’Iran, le front de la mer Rouge s’ajoutant à celui d’Ormuz. Il en a résulté une première hausse des prix du pétrole, qui ont dépassé les 100 dollars, après être tombés à 70 dollars suite à la signature du mémorandum d’entente.

Si l’Amérique est contrainte de combattre à la fois au Yémen et en Iran, elle devra déployer des moyens militaires encore plus importants au Moyen-Orient. Le front houthi, par conséquent, alourdit le coût de la guerre pour les États-Unis et réduit les chances d’obtenir des gains que Trump pourrait invoquer pour justifier l’arrêt des opérations militaires, qui durent depuis six mois.

Cela signifie que la guerre menace désormais de ruiner la présidence de Trump. Les élections de mi-mandat de novembre prochain constituent un moment crucial, source d’inquiétude pour les républicains au Congrès, qui craignent qu’elles se tiennent dans un contexte de hausse du coût de la vie, elle-même alimentée par l’envolée des prix de l’essence et du diesel due à la guerre et à la fermeture du détroit d’Ormuz.

Le quotidien américain Wall Street Journal tente de trouver une explication aux frappes continues contre l’Iran, les attribuant à un « esprit de vengeance » de la part de Trump, après que la guerre a provoqué une scission au sein du mouvement conservateur qui le soutenait fermement, ce qui a suscité des inquiétudes chez certains républicains proches de la Maison Blanche.

Même des alliés de longue date de Trump, comme Laura Ingraham, présentatrice de Fox News, ont commencé à utiliser leur tribune pour exprimer cette inquiétude, s’interrogeant sur le sort des républicains lors des prochaines élections d’automne.

Steve Bannon, par exemple, déclare : « Netanyahu nous a entraînés dans un conflit terrible, fondé sur le mensonge. Les gens commencent à comprendre ce qui se passe. »

Le recours à une campagne de bombardements soutenue est une tentative de Trump de briser la volonté des Iraniens en revenant au « plan A, qui est l’option militaire », selon le représentant Michael McCaul, un républicain éminent membre de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

L’ancien diplomate américain Philip Gordon estime que « des bombardements supplémentaires ne résoudront probablement pas le problème », étant donné que les États-Unis ont bombardé 13 000 cibles durant les 40 jours de guerre. Il conclut qu’il n’existe « qu’une seule option, moins contraignante : faire payer un prix à l’Iran pour mettre fin au conflit et rouvrir immédiatement le détroit, tout en accélérant les efforts visant à réduire la dépendance à son égard et en renforçant l’influence américaine en prévision de futures négociations ».

Lorsque le défunt président américain Richard Nixon a brutalement bombardé le Vietnam en plein milieu de négociations qui se déroulaient à Paris avec le Nord-Vietnam et la délégation du Viet Cong, l’escalade de la violence a contraint le Nord et ses alliés à se retirer des négociations, et ils ne sont revenus à la table des négociations qu’après la fin de la campagne de bombardements.

Trump n’est assurément pas un fin connaisseur de l’histoire. C’est pourquoi il a abandonné le mémorandum d’entente, repris les bombardements et menace de déclencher une guerre totale, espérant ainsi faire fléchir la position iranienne et obtenir de l’Iran ce qu’il refusait de concéder dans le mémorandum. Or, rien n’indique que l’Iran soit sur le point de satisfaire aux exigences américaines ; au contraire, il réagit en ouvrant de nouveaux fronts et en prenant en otage l’économie mondiale par le détroit d’Ormuz et la mer Rouge.

L’enlisement de Trump dans ce labyrinthe stratégique a conduit David A. Graham, analyste du magazine américain « The Atlantic », à écrire que « l’aventure perdante de Trump en Iran est une histoire de son arrogance excessive… Pour la première fois depuis très longtemps – et peut-être pour la première fois de sa vie – Trump semble faire face aux conséquences de ses actes. »

Rien n’illustre mieux le désarroi de l’administration Trump que la confusion affichée par le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, lors de son audition devant la commission des crédits du Sénat en début de semaine. Le sénateur démocrate Jon Ossoff a rappelé les déclarations de M. Hegseth concernant la victoire et l’inévitabilité de la capitulation de l’Iran, lui demandant s’il maintenait ses propos. Le secrétaire, cependant, s’est emmêlé les pinceaux, vantant la puissance militaire américaine et affirmant à plusieurs reprises que les États-Unis ne permettraient pas à l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire. Finalement, M. Hegseth a perdu son sang-froid et a paru visiblement déstabilisé lorsque le sénateur Gary Peters l’a qualifié de « perdant ».

Comme l’objectif de Trump en intensifiant le conflit reste flou – s’agit-il de ramener l’Iran à la table des négociations ou de reprendre la guerre à grande échelle, quitte à une invasion terrestre ? – le scepticisme grandit au Congrès. La Maison-Blanche peine à convaincre les parlementaires des deux partis d’approuver de nouveaux financements pour cette guerre, dont le coût humain et matériel augmente chaque jour. Les mesures approuvées par la Chambre des représentants sont souvent rejetées par le Sénat, et inversement.

Exprimant cette situation difficile, l’ancien député républicain Carlos Curbelo a déclaré : « La guerre est devenue un nuage sombre persistant qui assombrit l’humeur générale, ce qui a généralement pour effet de frustrer la base du parti au pouvoir et de motiver les partisans de l’opposition. »

Will Waldorf, professeur à l’université Wake Forest et chercheur au Center for Defense Priorities, dresse un tableau plus sombre de l’avenir des conflits. Dans un article paru dans la revue Foreign Policy, il souligne que les présidents américains ayant déclenché des guerres après la Seconde Guerre mondiale ont rarement réussi à y mettre fin. Il explique que « les futurs présidents sont souvent moins soumis aux contraintes qui pesaient sur leurs prédécesseurs. N’ayant pas déclenché la guerre, ils se sentent moins obligés de la poursuivre. Ils ont davantage de latitude pour reconnaître leurs échecs et peuvent plus facilement ajuster les termes des négociations afin de parvenir à un accord. »

Un tweet de David Aaron Miller, ancien fonctionnaire du département d’État américain et fin connaisseur du Moyen-Orient, a rappelé une déclaration du défunt président Lyndon Johnson en 1968, exprimant sa détresse face à l’enlisement au Vietnam. Il avait alors comparé sa situation quant à la poursuite de la guerre à celle d’une personne cherchant un moyen de transport au milieu d’une tempête au Texas, déclarant : « Je ne peux ni fuir, ni me cacher, ni arrêter la tempête. »

« Voilà à quoi ressemble un bourbier», selon Politico, citant une source proche de la Maison Blanche.

Par Samih Saab: journaliste libanais

Source: 180 Post