Massie : « les USA affaiblis par la guerre contre l’Iran ». 8 Américains sur 10 disent qu’elle a été plus difficile que prévu par Trump

Le député républicain américain Thomas Massie a affirmé que les États-Unis ont été considérablement affaiblis par la guerre contre l’Iran.

Massie a accusé l’administration américaine actuelle d’affaiblir les défenses antimissiles du pays, d’épuiser ses réserves de pétrole et de sacrifier des hommes et des femmes pour « Israël ».

Le député républicain a ajouté que l’administration américaine avait provoqué une hausse des prix des biens de consommation et une augmentation de la dette publique, tout en négligeant les besoins internes des États-Unis au profit d’« Israël ».

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, avait précédemment reconnu que la guerre menée par son pays contre l’Iran avait coûté jusqu’à présent 37,5 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 8 milliards de dollars par rapport à la dernière estimation publique. Cependant, CBS News, citant ses sources, a confirmé que le coût réel de cette guerre est bien supérieur à l’estimation fournie par Hegseth.

Cela s’explique en partie par le fait que l’estimation actuelle n’inclut pas les coûts tels que la reconstruction militaire des bases américaines endommagées.

Par ailleurs, un récent sondage a révélé selon le journal The Hill que près de 8 Américains sur 10 estiment que la guerre contre l’Iran a été plus difficile que ce qu’avait anticipé l’administration du président américain Donald Trump.

Le sondage a révélé que plus des trois quarts des 2 193 participants estiment que l’administration Trump a eu plus de difficultés à gérer le conflit qu’elle ne l’avait anticipé.

Dans le sondage CBS News/YouGov, seuls 20 % personnes interrogées ont déclaré que le conflit s’était déroulé aussi facilement que prévu par l’administration, tandis que seulement 4 % ont affirmé que l’administration avait eu la tâche plus facile que prévu.

Quant à l’avenir de la guerre, 37 % des participants à l’enquête ont déclaré qu’elle durerait des mois, 21 % ont dit qu’elle durerait des années, 9 % ont dit qu’elle durerait des jours ou des semaines, tandis qu’un tiers des participants n’ont pas exprimé d’opinion claire.

Environ deux tiers des participants estimaient que Trump devait mettre fin immédiatement à la guerre, tandis que le tiers restant disait qu’il devait la poursuivre jusqu’à ce que le pouvoir iranien fasse de nouvelles concessions.

Dans le même contexte, un sondage Politico réalisé en juillet dernier a montré que le pourcentage d’électeurs MAGA qui pensent que la guerre vaut son coût économique est tombé à un peu plus d’un tiers , contre 50 % en mai dernier.

Selon Politico, le déclin du soutien parmi les partisans les plus fidèles du président est la preuve la plus claire que « la patience des Américains s’épuise alors que l’économie continue de dominer les principales préoccupations des électeurs à l’approche du cycle électoral crucial de mi-mandat ».

Source : Médias