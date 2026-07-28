Ben-Gvir : Trump est extrêmement naïf sur la question iranienne

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a qualifié lundi le président américain Donald Trump d’« extrêmement naïf sur la question iranienne ».

S’exprimant lors de la Conférence nationale sur la sécurité, M. Ben-Gvir a déclaré : « Des efforts supplémentaires sont nécessaires, et j’espère que M. Trump sera convaincu de sortir de sa naïveté. »

« Israël » se félicite de l’idée d’une reprise des opérations militaires américaines contre l’Iran

Dans un contexte similaire, la chaîne israélienne Channel 14 a rapporté qu’Israël accueillerait favorablement une reprise à pleine puissance des opérations militaires américaines contre l’Iran, tout en précisant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ne souhaite pas donner l’impression de pousser M. Trump à la guerre.

La chaîne a ajouté que les dirigeants politiques et militaires israéliens estiment que « le maintien du blocus de l’Iran est une priorité plus importante pour affaiblir le régime iranien que la reprise des frappes militaires, étant donné que, selon les analyses, une pression soutenue pourrait permettre d’atteindre des objectifs stratégiques à long terme ».

Trump : Nous sommes en pourparlers avec l’Iran

Lundi, Trump a déclaré que son pays « avait répondu favorablement à la demande des médiateurs d’ouvrir des négociations avec l’Iran ».

Trump a affirmé que « Washington mène des discussions sérieuses avec Téhéran », mais a menacé de « reprendre une action militaire forte si ces pourparlers échouent ».

Selon lui, « il y a de fortes chances que quelque chose se produise », et il a également évoqué « un rapprochement avec Israël concernant l’Iran».

Trump a indiqué qu’il demanderait au président russe Vladimir Poutine de lui fournir des images satellites de l’Iran.

Le président américain a également souligné que « les États-Unis disposent de nombreuses munitions », et qu’« ils souhaiteraient en acquérir davantage ».

Source : Médias