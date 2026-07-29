CBS : Perturbations du transport maritime : flambée des coûts du transport mondial de pétrole

Selon CBS, les coûts du transport maritime de pétrole ont atteint des niveaux records, sous l’effet de l’escalade des risques sécuritaires liés aux conflits en Iran et en Ukraine, et des menaces qui en résultent pour trois des principales voies de navigation au Moyen-Orient et en Europe.

D’après une analyse publiée par le cabinet d’études économiques Lloyds List, les coûts du transport maritime de pétrole en mer Noire ont atteint des niveaux sans précédent, dans un contexte d’attaques ukrainiennes continues contre des navires liés à la Russie.

Les coûts de chargement des pétroliers au port saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, ont également augmenté, tandis que le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz est resté à des niveaux similaires à ceux observés au début de l’escalade militaire entre les États-Unis et l’Iran.

Une situation explosive pour les marchés du transport maritime

Lloyds List a déclaré que la convergence de ces événements constitue une « situation explosive » pour les marchés du transport maritime d’énergie, compte tenu de la forte interdépendance des marchés mondiaux du transport maritime.

Comme l’a expliqué Greg Miller, analyste chez Lloyds List, les marchés des pétroliers sont de plus en plus interconnectés. Il a souligné que toute perturbation sur une route maritime a des répercussions rapides sur les autres marchés, compte tenu de l’interconnexion des réseaux de transport maritime mondiaux.

Il a ajouté que la hausse des taux de fret au comptant, conjuguée à l’augmentation des primes d’assurance, a fait grimper les coûts d’exploitation des très grands transporteurs de pétrole brut (VLCC) et des pétroliers Suezmax, tandis que les volumes de marchandises transitant par la mer Rouge, le détroit d’Ormuz et la mer Noire ont diminué.

Lloyds List a souligné que le recours par les compagnies maritimes à des itinéraires alternatifs pour éviter les zones de tension pourrait engendrer des goulets d’étranglement logistiques et fragiliser davantage les chaînes d’approvisionnement, augmentant ainsi les coûts du transport maritime dans les prochains mois.

Perturbations du trafic dans le détroit d’Ormuz et les mers Rouge et Noire

Il convient de noter que l’Autorité iranienne du détroit d’Ormuz a confirmé que le transit par le détroit d’Ormuz reste suspendu jusqu’à nouvel ordre, soulignant que le passage est actuellement impossible et ne sera autorisé qu’avec une autorisation préalable.

Cette décision fait suite aux attaques américaines continues contre le sud de l’Iran, ainsi qu’au blocus naval imposé par Washington aux ports iraniens.

La semaine dernière a été marquée par une forte escalade des attaques menées par la Russie et l’Ukraine contre des navires en mer Noire et en mer d’Azov, inaugurant une nouvelle phase dans un conflit qui, jusqu’à présent, s’est déroulé principalement sur terre et dans les airs.

Le Yémen a également adressé un courriel aux compagnies maritimes leur demandant de s’abstenir de charger ou de décharger des marchandises dans les ports saoudiens, sous peine de représailles, en représailles au blocus imposé par l’Arabie saoudite.

Ces mesures indiquent que la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran et la région s’étend, risquant de perturber le trafic maritime dans deux points de passage stratégiques pour l’énergie mondiale : la mer Rouge et le détroit d’Ormuz.

Source : Médias