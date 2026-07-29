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    Commandement des opérations du Hachd al-Chaabi à Ninive : 8 martyrs et 4 blessés dans le ciblage de nos sites dans la province, dans le nord de l’Irak

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      Les prix du pétrole augmentent de plus de 3 dollars le baril dans les premières transactions aujourd’hui.

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      Porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree : Nos forces ont abattu un drone de reconnaissance de type « Karayel » appartenant à l’Arabie saoudite

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      Hachd al-Chaabi : Nous considérons ce ciblage comme une escalade d’une extrême gravité, une violation de la souveraineté de l’Irak et une attaque contre ses institutions de sécurité officielles.

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