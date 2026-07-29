Suite à l’agression américano-saoudienne, le Conseil national de sécurité irakien approuve un plan visant à protéger la souveraineté du pays

Le Conseil national de sécurité irakien a condamné l’attaque américano-saoudienne contre le pays, à la suite d’une réunion d’urgence présidée par le commandant en chef des forces armées, Ali al-Zaidi.

Le porte-parole officiel du commandant en chef des forces armées, Sabah al-Nu’man, a déclaré que l’attaque « est survenue alors que le gouvernement enquêtait sur les points soulevés par les parties saoudienne et américaine concernant le ciblage de l’Arabie saoudite ».

Selon Al-Nu’man, le conseil « a décidé de mettre en place un plan de sécurité pour maintenir l’ordre et contrer toute violation de la souveraineté irakienne », précisant que ce plan de sécurité vise notamment à « empêcher toute source de menacer les pays voisins ».

Le Conseil a également enjoint au ministère des Affaires étrangères d’agir conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies afin de documenter la situation et d’établir les droits légitimes de l’Irak.

Le gouvernement a réaffirmé sa position rejetant tous les actes d’hostilité, quels que soient leurs auteurs ou leurs justifications.

Selon Al-Nu’man, « le Conseil a renouvelé l’engagement du gouvernement à consolider la stabilité dans la région et à contribuer efficacement au maintien de la sécurité et de la stabilité internationales ».

Le gouvernement réaffirme son rejet de ces actions unilatérales injustifiées qui entravent les efforts sérieux déployés par le gouvernement pour consolider les fondements de la sécurité.

Le gouvernement appelle toutes les parties à ne pas s’engager sur des voies qui aggraveraient l’instabilité dans la région.

Le Conseil a également réaffirmé son engagement à mettre en œuvre l’accord de sécurité relatif au retrait de la coalition internationale fin septembre 2026 et à mener à bien le plan visant à limiter les exportations d’armes vers l’État.

À la fin de sa déclaration, le Conseil a exprimé ses condoléances aux familles des martyrs et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, soulignant que le sang des Irakiens bénéficie de la plus haute considération.

Les Forces de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) ont annoncé dans un communiqué qu’« au moins 20 combattants ont été tués et 32 ​​autres blessés, selon un bilan préliminaire des attaques terroristes lancées par l’agression conjointe américano-saoudienne, qui a ciblé un certain nombre de quartiers généraux officiels des Forces de mobilisation populaire dans plusieurs provinces irakiennes »

Source : Médias