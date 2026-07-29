Agression américano-saoudienne : Des frappes aériennes ciblent l’Irak

Diverses zones et plusieurs sièges sur le territoire irakien ont fait l’objet d’agressions par bombardements aériens, ce mercredi à l’aube, parallèlement à une annonce conjointe américano-saoudienne faisant état de l’exécution d’attaques visant des sites dans le pays.

Un bombardement aérien a visé un camp du Hachd al-Chaabi dans la plaine de Ninive, dans le nord du pays, tandis qu’une explosion s’est fait entendre au nord de la ville de Babylone.

Les bombardements ont également touché des QG militaires dans la région de Souwaira, dans la province de Wassit, ainsi que dans le district d’Al-Dair, dans la province de Bassora, dans le sud de l’Irak.

Une frappe aérienne a visé le nord de la province de Kerbala, outre une explosion entendue dans la zone d’Al-Zab, dans la province de Kirkouk, dans le nord du pays.

Plusieurs martyrs

Le Commandement des opérations du Hachd al-Chaabi a dénoncé une série d’attaques lâches menées par les forces américaines et saoudiennes contre plusieurs de ses sièges à travers différentes régions d’Irak. Et d’ajouter: « Nous considérons ce ciblage comme une escalade d’une extrême gravité, une violation de la souveraineté de l’Irak et une attaque contre ses institutions de sécurité officielles ».

Ces frappes ont entraîné la mort de plusieurs martyrs et fait de nombreux blessés, le bilan s’élevant notamment à 8 martyrs et 4 blessés dans la seule province de Ninive, dans le nord du pays.

CENTCOM

Dans ce contexte, le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé l’exécution de « frappes de précision en Irak contre des groupes pro-iraniens », indiquant que ces frappes intervenaient au motif que ces groupes menaient des attaques contre les forces américaines et les infrastructures énergétiques saoudiennes.

De son côté, le ministère saoudien de la Défense a annoncé que les forces armées saoudiennes, en coordination avec le Commandement central américain, ont « mené des frappes ciblées de haute précision contre des objectifs appartenant à des milices présentes sur le territoire irakien », justifiant cette action par « leur lien avec les attaques ayant visé des installations pétrolières dans le Royaume ».

En réaction, la télévision iranienne a cité un responsable militaire bien informé confirmant : « Nous n’avons aucun lien avec les projectiles tirés depuis d’autres pays vers des cibles en Arabie saoudite », soulignant qu’« imputer à l’Iran toute action contre les intérêts américains dans la région constitue une erreur de calcul ».

La Résistance irakienne nie avoir visé l’Arabie saoudite : Une tentative de masquer leur impuissance face au Yémen

De son côté, la Résistance islamique en Irak a nié les accusations de Riyad relatives au ciblage de son territoire, estimant que les allégations saoudiennes constituent « une tentative de justifier leur incapacité à riposter aux frappes yéménites douloureuses ayant touché le cœur de leurs infrastructures dans la province orientale et à Riyad, par crainte de la nature de la prochaine réponse yéménite ».

Dans ce même contexte, la Résistance a adressé un avertissement au régime saoudien, déclarant que « tout acte saoudien insensé se heurtera à une riposte qui leur fera mordre leurs doigts de regret ».

Ansarullah condamne l’agression américano-saoudienne contre l’Irak et affirme son droit de riposte

Le mouvement Ansarullah au Yémen a condamné l’agression conjointe américano-saoudienne qui a visé plusieurs QG et sites en Irak, la qualifiant d’« atteinte flagrante à la souveraineté et au peuple irakien, toutes composantes et tendances confondues ».

Dans un communiqué, le mouvement a affirmé la solidarité du peuple yéménite aux côtés du peuple irakien, soulignant le droit de l’Irak — gouvernement, armée, peuple et résistance — de riposter à cette agression et de préserver sa sécurité ainsi que sa souveraineté.

Source : Médias