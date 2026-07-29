Le CGRI cible une base américaine en Jordanie avec des missiles balistiques et arraisonne trois pétroliers en infraction

Le Corps des Gardiens de la révolution iranien (CGRI) a averti qu’« il faut impérativement que cessent les menaces des responsables américains et leurs interventions illégales contre nos intérêts », soulignant que « tant que les menaces se poursuivent, accompagnées de mesures illégales et d’actes d’agression, la résistance continuera elle aussi ».

Par ailleurs, les Gardiens de la révolution ont annoncé que la Force aérospatiale a ciblé la base aérienne et le siège du Commandement central de l’armée américaine en Jordanie avec plusieurs missiles balistiques.

Des médias avaient déjà relayé des informations sur cette frappe ; Reuters a rapporté, citant le site Axios, le tir de missiles balistiques en direction d’une base américaine en Jordanie, tandis que l’agence Fars, citant des sources arabes, a fait état d’explosions entendues dans le ciel jordanien.

Les Gardiens de la révolution avaient auparavant averti « la population des pays où sont stationnés les soldats américains de ne pas rester à proximité d’eux », après que « de nombreux officiers et soldats de l’armée américaine agresseuse ont quitté leurs bases par crainte du feu des combattants islamiques, investissant des bâtiments dans les villes pour y commettre leurs crimes ».

Dans un contexte similaire, la Marine du Corps des Gardiens de la révolution a annoncé que ses forces ont ciblé et arraisonné trois pétroliers en infraction qui poursuivaient leur navigation sur un itinéraire dangereux et illégal, réaffirmant l’exercice par l’Iran de son plein contrôle sur le détroit d’Ormuz.

Source : Médias