Liban: Haykal accuse l’ennemi d’entraver les efforts de l’armée… Violentes explosions dans certains villages

Le commandant en chef de l’armée, le général Rodolph Haykal, a répondu aux récits israéliens prétendant que l’armée libanaise ne serait pas en mesure de mener à bien sa mission au Liban-Sud.

Il a confirmé que l’armée poursuit son déploiement dans le Sud conformément aux accords en vigueur et dans le respect des exigences et des principes nationaux, tout en poursuivant ses efforts pour assurer le retour en toute sécurité des habitants dans leurs villages et leurs localités.

Alors qu’il a réaffirmé la disposition de l’institution militaire à se déployer dans toutes les zones occupées d’où se retirent les forces israéliennes, il a accusé l’occupant de multiplier les agressions et les violations répétées pour entraver le travail de l’armée.

Dans l’ordre du jour adressé aux troupes à l’occasion du 81ᵉ anniversaire de l’armée, le général Haykal a souligné que l’institution militaire continue d’accomplir ses missions malgré l’escalade des défis et des dangers, rappelant que l’armée restera le garant de la sécurité et de la paix civile, et qu’elle ne permettra pas que la stabilité soit ébranlée ni que le pays soit entraîné dans la discorde.

Il a déclaré que « le Liban fait face à des défis croissants, alors que l’armée poursuit l’exécution de ses tâches malgré la limitation de ses moyens et la lourdeur de ses responsabilités, allant du contrôle des frontières nord et est, à la surveillance des frontières maritimes et des eaux territoriales, en passant par la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue et la contrebande ».

Le commandant en chef de l’armée a souligné que l’ampleur des missions confiées à l’institution militaire impose de renforcer ses capacités et de lui donner les moyens de faire face aux défis, tout en tirant parti de la coopération avec les pays frères et amis, estimant que le soutien à l’armée constitue un investissement dans la stabilité du Liban et la sécurité de la région.

Il a ajouté que les militaires redoublent d’efforts pour surmonter les difficultés et accomplir leur devoir, affirmant que le commandement de l’armée travaille également à développer les capacités propres de l’institution afin d’atteindre le plus haut niveau d’autosuffisance possible.

Le général Haykal a rendu hommage aux efforts déployés par les militaires et aux charges qu’ils assument dans les circonstances actuelles, assurant que le commandement de l’armée continue d’agir pour préserver leurs droits et ne ménagera aucun effort pour être à leurs côtés, tout en continuant d’exiger des parties concernées l’octroi des droits à la hauteur de leurs sacrifices et de ceux de leurs familles.

Il a réaffirmé que la force de l’armée découle de son unité et du rassemblement des Libanais autour d’elle, réitérant que l’institution militaire restera le garant de la sécurité et de la paix civile, et ne permettra pas que la stabilité soit ébranlée ni que la patrie soit entraînée dans la discorde.

Violents tirs et explosions israéliens

Sur le terrain, l’Agence Nationale d’Information (ANI) a rapporté qu’une vedette ennemie a été repérée au large de la côte de Mansouri, dans le caza de Tyr.

L’agence a également fait état d’une frappe aérienne israélienne visant la zone non bâtie de Mansouri, ainsi que d’une série de violentes explosions provoquées par les forces israéliennes, entendues depuis le milieu de la nuit jusqu’à l’aube dans plusieurs villages du secteur occidental, et dont le bruit a atteint la ville de Tyr.

Elle a ajouté que ces explosions ont ciblé les localités de Mansouri, Majdel Zoun et Mazraat Bouyut al-Siyad, parallèlement à des tirs de ratissage à l’arme automatique menés par les forces d’occupation israéliennes en direction du Wadi al-Houjair et du Wadi al-Slouqi.

Source : Médias