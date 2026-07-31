Passage de la défense à l’attaque | L’Iran aux États-Unis : C’est nous qui fixons les règles du jeu

Par Mohammad Khawajouï

Le calme entre l’Iran et les États-Unis n’aura pas duré une semaine entière. Mais cette fois-ci — contrairement aux cycles précédents —, la différence réside dans le fait que c’est Téhéran qui a ouvert le feu, à travers l’attaque menée mercredi à l’aube contre une base américaine en Jordanie, ce qui suggère un tournant majeur dans le mode d’action iranien face à Washington.

Prendre l’initiative de l’attaque signifie que l’Iran a dépassé ses calculs antérieurs fondés sur l’équation du « riposte à l’identique » et de la désescalade réciproque, pour chercher aujourd’hui à imposer une nouvelle équation : l’initiative est désormais entre ses mains, et il ne se laissera pas entraîner dans le jeu de « la guerre et des négociations » selon le modèle défini par les États-Unis.

Après la trêve du 8 avril, Washington a cru pouvoir déterminer unilatéralement le calendrier de la guerre et de la trêve : frapper quand elle le souhaite et suspendre les opérations dès qu’elle a besoin de regrouper ses forces sous le couvert d’une « opportunité de négociation ».

Mais l’Iran a brisé cette règle et semble avoir pris la décision stratégique de faire précisément de ces deux points sa force. En effet, la frappe en Jordanie est intervenue quelques jours après une trêve non déclarée à laquelle Washington avait recouru de manière unilatérale, poussant le président américain Donald Trump à reconnaître lui-même que l’attaque iranienne était « une surprise » et qu’elle n’avait laissé à ses forces qu’une étroite marge de temps pour détecter et intercepter les missiles.

Ainsi, il se murmure dans les milieux sécuritaires et militaires iraniens que Téhéran a concrétisé, à travers sa frappe en Jordanie, deux tournants majeurs :

Le premier est qu’elle ne s’estime plus liée par aucune trêve sur mesure dictée par Washington, et que la partie qui misait d’ordinaire sur la surprise doit désormais goûter à la surprise à son tour.

Le second est que l’Iran ne s’assiéra pas à la table des négociations au seul motif d’avoir reçu une offre américaine, mais agit désormais exclusivement selon son propre agenda et ses propres calculs.

Il est à noter que le passage iranien aux frappes préventives a commencé à se traduire quelques heures seulement après la rencontre entre le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington ; sachant que les rencontres entre les deux hommes s’étaient accompagnées, au cours des deux dernières années, de vagues d’escalade successives contre l’Iran.

Toutefois, Téhéran, à travers son attaque en Jordanie, a adressé le message qu’elle n’attend plus ce qui se planifie à Washington et Tel-Aviv, mais cherche à tracer les règles d’engagement selon son propre rythme.

De même, l’Iran s’est concentré dans ses nouvelles attaques, et de manière inédite, sur la base aérienne « Muwaffaq Salti » en Jordanie. Cette base, de par sa position stratégique au point de jonction entre la Jordanie, la Syrie et l’Irak, constitue le centre de renseignement et d’opérations aériennes américaines couvrant l’ensemble de la région. Elle représente la première ligne de défense pour traquer et intercepter les missiles et les drones iraniens, ainsi qu’un maillon essentiel du système de défense conjoint entre les États-Unis et ‘Israël’.

Après que la base d’Al-Udeid au Qatar est devenue exposée aux menaces, Washington a transformé la base « Muwaffaq Salti » en un nœud sécuritaire plus sûr pour les PC de commandement et d’opérations aériennes, tirant profit de son éloignement relatif de l’Iran et de sa proximité simultanée avec l’Irak, la Syrie et la Palestine occupée. La base abrite actuellement le stationnement de drones MQ-9, de chasseurs F-15 et F-16, d’avions d’appui tactique A-10, en plus d’infrastructures lourdes dédiées à la reconnaissance et au soutien aérien américain.

Dans la foulée des attaques iraniennes sur la Jordanie, les États-Unis ont ciblé jeudi matin des objectifs dans le sud et l’ouest de l’Iran, ce à quoi Téhéran a répliqué par de nouvelles frappes touchant des zones au Koweït et en Jordanie, dans une série d’affrontements appelés à se poursuivre.

Dans ce cadre, le Corps des gardiens de la révolution (CGRI) a déclaré jeudi que « le détroit d’Ormuz ne pourra être réouvert tant que se poursuivront les menaces et les prétentions émanant des responsables américains, et tant que durera leur ingérence dans la navigation maritime dans la région ».

Le communiqué a ajouté, sans nommer de pays précis, que « les États qui fournissent une assistance à l’agresseur, s’ils ne rectifient pas leur attitude, essuieront une riposte sévère ».

De même, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a mis en garde, lors de deux entretiens téléphoniques distincts avec ses homologues bulgare et chypriote, contre l’utilisation par les États-Unis du territoire de ces deux pays pour attaquer l’Iran, les tenant pour responsables des conséquences qui en découleraient.

Parallèlement à l’escalade militaire, à l’extension de la guerre dans la région jusqu’en Irak et en Égypte, et à l’entrée de l’Arabie saoudite dans la confrontation, les efforts diplomatiques visant à désamorcer la crise progressent lentement.

À ce propos, le Pakistan, en sa qualité de médiateur de l’accord du 18 juin entre l’Iran et les États-Unis, affirme poursuivre ses démarches pour ramener Téhéran et Washington à la table des négociations dans le cadre de ce même accord.

Le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Tahir Andrabi, a déclaré aux journalistes que les négociations « se poursuivent en dépit de l’intensité des affrontements », assurant que « nous déployons tous nos efforts pour ramener l’ensemble des parties à l’accord d’Islamabad ». Selon ses propos, le Pakistan a encouragé les deux camps à « respecter pleinement leurs engagements relatifs à la tenue de dialogues techniques ».

Cela intervient alors que les négociations entre l’Iran et le Sultanat d’Oman concernant la définition d’un mécanisme de passage des navires par le détroit d’Ormuz n’ont débouché sur aucun résultat, bien que les deux parties les aient qualifiées d’utiles. Il apparaît que les divergences sur le statut du détroit persistent, ce qui laisse le champ libre à une escalade militaire accrue.

Par ailleurs, Trump fait face à des pressions internes grandissantes pour stopper la guerre ; selon le dernier sondage de l’agence Associated Press et du centre de recherche NORC, les deux tiers des Américains considèrent la confrontation avec l’Iran comme stérile et évaluent qu’elle ne valait pas tant d’efforts et de peines.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar