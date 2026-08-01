OSDH : 16 attaques israéliennes contre le sud de la Syrie en Juillet

La campagne de Deraa et de Quneitra dans le sud de la Syrie a été le théâtre de nouvelles incursions des forces israéliennes, accompagnées de mouvements militaires sur le terrain, dans un contexte d’escalade continue, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

L’Observatoire a indiqué qu’une patrouille militaire israélienne composée de six véhicules est entrée aujourd’hui par la porte de Kafr Lama en direction de la zone de Wadi al-Raqad, dans la campagne ouest de Deraa, où trois véhicules ont établi un point de contrôle militaire temporaire sur le pont de Wadi al-Raqad, tandis que trois autres véhicules étaient stationnés au sommet du pont pour sécuriser la zone.

Il a ajouté que les forces de l’ordre ont poursuivi leur progression vers l’une des maisons civiles habitées et y sont restées quelques minutes, avant de se retirer vers les territoires occupés par la porte de Tel Abu Al-Ghithar, sans procéder à aucune arrestation ni à aucun raid contre les habitants.

À Quneitra, l’OSDH a indiqué qu’une force israélienne, avec un certain nombre de véhicules, était entrée la nuit dernière dans la zone autour du barrage de Ruwayhina, dans la campagne centrale de Quneitra, où elle a effectué des mouvements militaires dans la zone sans préciser la nature de ses objectifs ni la durée de son séjour.

L’observatoire a expliqué qu’une patrouille israélienne avait par la suite installé un point de contrôle temporaire dans le village de Bariqa, au cours duquel elle fouillait les passants et vérifiait leur identité, sans qu’aucune information ne soit reçue concernant d’éventuelles arrestations.

Ces mouvements ont coïncidé avec des survols de drones israéliens au-dessus du bassin du Yarmouk, dans la campagne ouest de Deraa, sans qu’aucun raid ni ciblage n’ait été signalé pendant la période de vol.

L’Observatoire avait observé vendredi l’incursion d’une force israélienne composée de cinq véhicules Hummer dans le village de Rasem Sand, dans la campagne sud de Quneitra, sans enregistrer de perquisitions ni d’arrestations.

Escalade continue en juillet

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, au cours du mois de juillet, les forces israéliennes ont continué d’intensifier leurs opérations militaires en territoire syrien, par des bombardements d’artillerie répétés, des tirs sur des zones peuplées et des terres agricoles, et des attaques de drones, en conjonction avec des incursions répétées et des mouvements militaires le long de la bande frontalière.

L’Observatoire a noté que ces développements surviennent en l’absence de mesures concrètes pour mettre fin aux attaques, avertissant que leur poursuite pourrait ancrer une réalité permanente sur le terrain qui menace la sécurité de la population et compromet la stabilité dans le sud de la Syrie.

Selon les statistiques de l’Observatoire, 16 attaques israéliennes ont été recensées en territoire syrien au cours du mois de juillet, réparties entre 14 attaques terrestres par tirs d’artillerie et armes à feu, et deux attaques aériennes par drones.

Le gouvernorat de Deraa a enregistré le plus grand nombre de ces attaques, avec neuf opérations, dont sept attaques terrestres et deux frappes aériennes, concentrées dans le bassin du Yarmouk et les villages de Jamla, Maariya, Abdeen et Al-Arda. Lors d’une tentative d’incursion dans le village de Jamla, les forces israéliennes ont blessé un enfant et un adolescent.

En ce qui concerne le gouvernorat de Quneitra, six attaques terrestres ont été enregistrées, notamment dans les zones de Kodna, Bariqa, Al-Hamidiya, Al-Tal Al-Ahmar Al-Sharqi, Taranga et au sud d’Al-Tal Al-Ahmar Al-Sharqi, sans qu’aucune attaque aérienne n’ait été enregistrée au cours du mois.

Source : Médias