Médias israéliens : Israël approuve des opérations offensives de grande envergure en Cisjordanie

La chaîne israélienne Channel 14 a révélé hier, dimanche, citant des sources anonymes, que les dirigeants politiques ont approuvé une série d’opérations offensives de grande envergure dans plusieurs zones de Cisjordanie et que les services de sécurité se préparent à étendre la portée de leurs opérations et à passer « de la défense à l’offensive ».

La chaîne a indiqué que cette décision intervient dans un contexte d’escalade des attaques ces dernières semaines et de perception de la Cisjordanie comme une zone instable.

Elle a ajouté que depuis le début de la guerre à Gaza, la Cisjordanie est restée au bas des priorités des dirigeants politiques et militaires, et qu’il existe des demandes pour y allouer davantage de ressources afin de renforcer la lutte contre les opérations et la sécurité des colonies.

Dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Yisrael Katz, a déclaré qu’Israël traiterait la Cisjordanie comme il traitait Gaza et le Liban si ces derniers choisissaient de l’affronter, citant les quartiers de Shuja’iyya et Jabalia dans la bande de Gaza, affirmant qu’ils étaient « complètement détruits et n’existent plus ».

Il a ajouté que lui et le Premier ministre Benjamin Netanyahu avaient donné instruction à l’armée d’examiner tout camp d’où il qualifiait l’origine du « terrorisme », en vue de son occupation.

Escalade

Cette annonce s’inscrit dans une escalade des tensions survenue au cours du mois écoulé, marquée par les événements du village de Tell, au sud-ouest de Naplouse, le 24 juillet, qui ont constitué un tournant important.

Selon Walid Zeidan, chef du conseil du village, une vingtaine de colons sont entrés dans le village ce matin-là, poussant les habitants à sortir pour défendre leurs maisons et leurs biens. Zeidan a précisé que des soldats israéliens étaient présents et que des coups de feu ont été tirés lors de l’affrontement entre les habitants et les colons.

Ces événements ont entraîné la mort de quatre Palestiniens d’une même famille et de deux Israéliens. L’armée israélienne a déclaré qu’une violente confrontation avait eu lieu entre des dizaines de Palestiniens et d’Israéliens, et un responsable militaire a indiqué que « des échanges de tirs ont eu lieu de part et d’autre, et qu’un Palestinien s’est emparé de l’arme d’un membre des forces de sécurité israéliennes au cours de l’affrontement ».

Menaces contre les camps et agression des colons

Les mesures israéliennes ne se sont pas arrêtées à l’opération annoncée suite aux événements de Tell. Quatre jours plus tard, la menace s’est déplacée vers la reproduction du modèle des camps du nord de la Cisjordanie dans un nouveau camp.

Le 28 juillet, le ministère israélien de la Défense a annoncé que Katz, à la suite d’une réunion de sécurité en présence du chef d’état-major Eyal Zamir, du commandant central et de représentants du Shin Bet (service de sécurité intérieure israélien), avait ordonné l’intensification des opérations offensives et les préparatifs en vue de l’occupation d’un nouveau camp de réfugiés, sur le modèle de Jénine, Toulkarm et Nour al-Chams, sans toutefois le nommer. Katz a réitéré cette menace dans ses déclarations d’hier, dimanche.

Les opérations dans ces camps ont débuté début 2025 et, selon les Nations Unies, plus de 33 000 réfugiés sont toujours dans l’impossibilité de rentrer chez eux dans ces camps.

Human Rights Watch a qualifié cette annonce de « message très dangereux », mettant en garde contre une répétition des déplacements forcés survenus dans les trois camps. L’organisation avait conclu en novembre 2025 que ces opérations constituaient des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Quelques jours auparavant, la porte-parole du Bureau des droits de l’homme , Ravina Shamdasani, avait déclaré que les attaques de colons et l’établissement d’avant-postes de colonisation avaient atteint « leur plus haut niveau jamais atteint », et que les colons et les forces de sécurité israéliennes agissaient souvent de concert lors des attaques contre les communautés palestiniennes.

Avec cette tendance, la Cisjordanie semble se diriger vers une nouvelle escalade, qui ne se limitera pas à la poursuite des auteurs des opérations, mais pourrait inclure des incursions plus larges et l’occupation d’un nouveau camp, au moment même où les attaques de colons se poursuivent et où l’expansion des colonies s’accélère, autant d’évolutions qui augmentent la probabilité d’une explosion de la situation en Cisjordanie dans la période à venir.

Source : Médias