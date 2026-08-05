« Une seule vie juive vaut celle de 10 millions de Palestiniens », clame ouvertement à la BBC un colon. Complicité des médias occidentaux

La BBC a récemment interviewé un colon israélien qui a déclaré que tous les Palestiniens de quatre villages voisins devraient être exterminés pour venger un Israélien tué le mois dernier alors qu’il terrorisait un village palestinien. Il a ajouté qu’une seule vie juive valait dix millions de vies palestiniennes.

« Je pense que maintenant qu’ils ont tué un Israélien, nous devons tuer tous les habitants de Tell et Sarra, même Jit et Farata», a déclaré l’avocat Yehuda Shimon à la BBC.

« On dirait que vous dites qu’une vie juive vaut des centaines, voire des milliers de vies palestiniennes », a rétorqué Lucy Williamson, de la BBC, lors de l’interview.

« Des millions », l’a corrigée Shimon. « Une vie juive, c’est dix millions, d’accord ?»

« C’est tout simplement raciste », a répondu Williamson, ce à quoi Shimon a répliqué : « Oui, je sais, je sais. Mais c’est la vérité ».

L’échange a fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de vives réactions face à l’affichage flagrant de l’idéologie extrémiste des colons qui s’efforcent d’expulser progressivement les Palestiniens de leurs terres en Cisjordanie. Et bien que les propos de Shimon soient indéniablement odieux et racistes, ce n’est pas ce qui m’a personnellement interpellé dans cette interview. Ce qui m’a interpellé, c’est la réaction de Williamson.

Il est pour le moins ironique de voir un journaliste de la BBC feindre la surprise et l’indignation face à quelqu’un qui affirme que la vie des juifs vaut plus que celle des Palestiniens. Après tout, cette idée que la vie des juifs vaut plus que celle des Palestiniens a imprégné la couverture médiatique occidentale d’Israël et de Palestine depuis des générations.

C’est pourquoi la presse occidentale a manifesté une indignation et une consternation disproportionnées lors des attentats du 7 octobre, bien plus graves que les exactions israéliennes qui les ont précédés ou suivis. C’est pourquoi vous avez vu une indignation générale suite à la fusillade de Bondi à Sydney l’année dernière, alors que le même nombre de Palestiniens tués chaque jour à Gaza ne fait même pas un bruit dans les médias.

Le 26 mars 2025, 15 Palestiniens ont été tués par Tsahal lors d’un cessez-le-feu à Gaza. Le 14 décembre de la même année, 15 personnes ont été tuées à Bondi Beach, à Sydney, lors d’une fusillade perpétrée par des membres de l’EI visant des Australiens juifs.

Deux massacres. Le même nombre exact de victimes. Pourtant, vous n’avez entendu parler que de l’un d’eux.

Pourquoi n’en avez-vous entendu parler que de l’un d’eux ? Parce que seul l’un d’eux a fait la une des journaux.

La presse dominante a passé des semaines à couvrir en masse la fusillade de Bondi, s’efforçant frénétiquement d’associer, à tort, une attaque terroriste de l’EI aux manifestations pro-palestiniennes en répétant inlassablement : «Voilà à quoi ressemble la mondialisation de l’Intifada», dans tous les médias occidentaux. Articles et reportages se sont succédé, expliquant comment les juifs étaient attaqués, comment ils se sentaient en danger et quelles nouvelles lois et restrictions à la liberté d’expression devaient être mises en place pour étouffer le sentiment pro-palestinien et protéger les juifs.

Rien de semblable ne s’est produit le 26 mars 2025. Pour la presse occidentale, la mort de 15 Palestiniens à Gaza n’était qu’un mercredi comme un autre.

Ceci s’explique par le fait que tous les grands médias occidentaux partagent les mêmes opinions racistes à l’égard des Palestiniens que celles exprimées par Yehuda Shimon. Il en va de même pour tous les grands partis politiques occidentaux, toutes les autres grandes institutions occidentales et tous les partisans de l’État d’Israël. Tous estiment que la vie des juifs vaut plus que celle des Palestiniens, comme en témoignent les politiques qu’ils soutiennent et les informations qu’ils privilégient.

La BBC a un long passé de partialité pro-israélienne notoire. Certains de ses journalistes se plaignent de faire la promotion du gouvernement israélien et son rédacteur en chef a perdu un procès en diffamation contre un journaliste qui avait révélé son parti pris pro-israélien. Pendant des années, ils ont couvert un génocide en cours, avec des titres du genre « Le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas déclare » et des contorsions verbales à la langue de bois pour protéger les intérêts informationnels israéliens. Alors, quand Lucy Williamson s’exclame « Ça sonne raciste ! » à un colon israélien affirmant que la vie des juifs vaut bien plus que celle des Palestiniens, elle n’est pas réellement choquée par ses convictions. Elle sait simplement qu’il ne faut pas dire de telles choses à voix haute.

Source : Caitlin Johnstone via Marie Claire Tellier, Réseau international