L’administration Trump prévoit de fermer cinq missions diplomatiques, dont le bureau de représentation de l’ambassade américaine au Cameroun

L’administration du président américain Donald Trump a notifié au Congrès son intention de fermer cinq petites missions diplomatiques en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes, tout en poursuivant ses efforts pour rouvrir les ambassades fermées en Libye, en Syrie et au Venezuela.

Dans des notifications distinctes adressées au Congrès, le Département d’État a annoncé la fermeture de l’ambassade américaine à Grenade, des consulats à Nagoya (Japon) et à Medan (Indonésie), du poste de représentation américain à Winnipeg (Canada) et du bureau de représentation de l’ambassade à Douala (Cameroun).

Ces mesures devraient permettre d’économiser environ 4,4 millions de dollars par an. Les missions concernées par ces fermetures fonctionnent avec un personnel très réduit ; l’ambassade à Grenade et le consulat à Nagoya comptent chacun un employé américain et cinq employés locaux.

Cette décision intervient alors que le Département d’État cherche à rationaliser ses opérations tout en investissant des millions de dollars dans la réouverture des ambassades à Caracas, Damas et Tripoli.

Plus tôt cette année, le département américain des Affaires étrangères a annoncé son intention de fermer définitivement le consulat américain à Peshawar, au Pakistan, qui était la mission diplomatique la plus proche de l’Afghanistan depuis le retrait des troupes américaines en 2011.

Ces fermetures interviennent dans un contexte de transformation de la politique étrangère américaine sous l’administration Trump, axée sur la restructuration des missions diplomatiques et la réorientation des ressources vers des priorités stratégiques, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Washington continue également de renforcer sa présence diplomatique en Libye après une absence de quatorze ans.

Source : Médias