New York Times : La CIA crée une force opérationnelle secrète pour semer la discorde à Cuba

Le New York Times a révélé que la CIA a secrètement mis en place une force spéciale à Cuba pour semer la discorde dans ce pays.

Elle est destinée à mettre en œuvre des plans pour une campagne plus coordonnée afin de faire pression sur le gouvernement cubain pour qu’il procède aux changements économiques, politiques et de leadership exigés par le président Donald Trump, selon des sources proches de l’opération.

Les sources ont indiqué que la création de ce groupe de travail permettrait à l’agence de déployer rapidement davantage de ressources financières, humaines, techniques et opérationnelles sur l’île, dans le but de semer la discorde parmi les politiciens cubains et l’élite politique cubaine, dans l’espoir de faire pression sur les Cubains pour qu’ils remplacent ceux perçus comme anti-américains.

Selon les mêmes sources, le groupe de travail a commencé à nommer des officiers chargés des opérations de recrutement et de gestion des espions, des analystes du renseignement, des officiers chargés de mener des cyber opérations, ainsi que des officiers spécialisés dans les opérations d’influence clandestines.

La CIA avait en 1960, avait déjà établi une unité spéciale à Cuba, dont les membres avaient supervisé le débarquement de la baie des Cochons qui s’est soldé par un échec. Cependant, des sources proches de la nouvelle unité ont confirmé que sa mission actuelle est plus ciblée et vise la structure politique du pays.

Cuba est confrontée depuis plus de six décennies à un embargo économique, commercial, financier et sanitaire imposé par les États-Unis. Le président Trump l’a récemment renforcé, entraînant de fréquentes coupures de courant dues aux pénuries d’énergie et à la perte de revenus pour l’île, dans le but de soumettre La Havane et de piller ses richesses par Washington.

Source : Médias