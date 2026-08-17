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    Sondage Reuters : La cote de popularité de Trump chute à 33 %

      Président US Donald Trump

      Un sondage Reuters indique que la cote de popularité du président américain Donald Trump a chuté à 33 %, tandis que 66 % des Américains désapprouvent son action.

      Un autre sondage, réalisé par le Financial Times, révèle que la plupart des électeurs américains se sentent plus mal lotis sous la présidence de Trump, ce qui reflète un mécontentement croissant quant à sa gestion de l’économie et du coût de la vie.

      Par ailleurs, le magazine Foreign Policy rapporte que Trump a été l’un des présidents les plus influents de l’histoire des États-Unis, mais de la pire des manières. Le rapport recense dix façons dont il a affaibli les États-Unis, des promesses non tenues et de l’échec diplomatique à la situation économique, sociale et militaire, notamment en raison de la guerre contre l’Iran.

      CNN a également analysé les échecs de l’administration Trump dans la guerre contre l’Iran, pointant du doigt les graves pénuries de munitions, la baisse du moral des troupes et les pressions exercées par les républicains pour mettre fin au conflit.

      Source : Médias

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