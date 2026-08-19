Ghalibaf en Irak : la région va connaitre « un nouvel ordre »

Lors de sa visite ce mercredi en Irak, Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que Téhéran et Bagdad prendraient des mesures concrètes et importantes pour consolider la sécurité des deux pays.

Assurant que l’Irak est un pays important dans la région, il a souligné que les relations entre les deux pays revêtent une importance « fondamentale et cruciale » dans le développement de la région.

Ghalibaf avait déclaré que la région allait connaître un « nouvel ordre », appelant les pays islamiques à renforcer leur coopération et à établir des relations durables.

« Après la guerre de Ramadan, nous assistons à une transformation du système de sécurité régional. Dans ce nouveau système, l’ingérence des puissances étrangères et des acteurs extérieurs dans les relations régionales diminue rapidement. Les forces américaines cherchent à mettre en œuvre un plan de retrait honorable de la région, et l’entité sioniste n’a plus d’avenir dans notre région, ni ne rêvera jamais d’étendre son influence du fleuve à la mer, même dans ses fantasmes les plus fous», a-t-il dit.

Les propos de Ghalibaf interviennent au début d’une visite de trois jours au cours de laquelle il rencontrera de hauts responsables irakiens et des dirigeants politiques pour discuter de l’évolution de la situation dans la région, de la guerre entre les États-Unis et l’Iran et de la crise du détroit d’Ormuz.

Après avoir déposé une gerbe au monument « Commandants de la Victoire » sur la route de l’aéroport de Bagdad, qui commémore le commandant de la Force Qods iranienne Qassem Soleimani et Abou Mahdi al-Mouhandis, chef adjoint des Forces de mobilisation populaire irakiennes, Ghalibaf a déclaré aux journalistes que « chacun a pu constater la force de la résistance iranienne et irakienne dans les circonstances actuelles », soulignant qu’elle « a transcendé les frontières des deux pays et est devenue mondiale ».

Ghalibaf doit rencontrer le Premier ministre irakien Ali Faleh al-Zaidi, le président Nizar Amidi et le président du Parlement Hebat al-Halbousi , ainsi que des dirigeants de partis et de blocs politiques, pour discuter des développements régionaux et de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

La visite comprend également un circuit dans les gouvernorats de Karbala et de Najaf pour visiter les sanctuaires sacrés.

Source : Médias