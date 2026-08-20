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    Trump déclare une « guerre économique » contre l’Iran et menace de sanctionner tout État le soutenant

      Le président américain Donald Trump
      Rédaction du site

      Le président américain Donald Trump a annoncé le lancement de ce qu’il a qualifié de « plus féroce opération économique destructrice jamais menée contre un pays », visant l’Iran.

      Dans une publication sur Truth Social, Trump a qualifié cette opération de « guerre économique et d’isolement sans précédent », suite à ce qu’il a décrit comme « l’échec de Téhéran à saisir l’opportunité qui lui a été offerte de parvenir à un accord ».

      Il a prétendu que la flotte navale, les forces aériennes et les usines militaires iraniennes avaient été totalement détruites.

      Trump a également menacé d’imposer de lourdes conséquences économiques à tout État dont les institutions financières, les entreprises, les aéroports ou les agences gouvernementales fourniraient une « bouffée d’oxygène » à l’Iran.

      Il a exigé l’arrêt immédiat de toutes les formes de « contrebande de pétrole, de lignes de troc, de transferts d’argent, de sociétés de change, de registres de navires et de sociétés écrans », ajoutant : « Tout cela doit cesser maintenant. Vous savez de qui je parle. »

      Le président américain a poursuivi : « Nous avons besoin que tous nos alliés se tiennent aux côtés des États-Unis afin d’isoler et de vaincre la menace iranienne. »

      Cette annonce intervient alors que l’Iran fait face à une agression américano-israélienne, à un blocus maritime de ses ports et de ses côtes, ainsi qu’à des pressions économiques persistantes sous forme de sanctions depuis des décennies, sur fond d’échec de Washington à atteindre ses objectifs déclarés dans cette guerre contre l’Iran.

      Source : Médias

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