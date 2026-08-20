Abou Dhabi de nouveau sur la voie de l’escalade: « rupture des ponts » avec Téhéran

Par Mohammad Khawajouï

En parallèle des tensions irano-américaines concernant le contrôle du détroit d’Ormuz, les relations entre l’Iran et les Émirats arabes unis — qui avaient connu une accalmie suite à la signature d’un « mémorandum d’entente » entre Téhéran et Washington le 18 juin — tendent à nouveau vers l’escalade ces derniers jours.

Ce nouveau cycle de tensions a éclaté après que les Émirats ont affirmé, mardi soir, que l’Iran avait tiré deux missiles balistiques en direction de leur territoire, le premier étant tombé hors de leurs eaux territoriales et le second à l’intérieur de celles-ci. Suite à cette allégation, le ministère émirati des Affaires étrangères a annoncé mercredi la suspension de tous les échanges commerciaux et financiers avec l’Iran jusqu’à nouvel ordre.

En réponse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a rejeté dans un communiqué publié mercredi les accusations émiraties, les qualifiant de « sans fondement ».

Il a estimé que « le comportement des Émirats va à l’encontre du principe de bon voisinage et entrave les efforts en cours pour renforcer la confiance entre les pays de la région et prévenir l’aggravation de l’insécurité ».

De son côté, le chef d’état-major des forces armées iraniennes, Ali Abdollahi, a adressé un message via la plateforme « X », sans mentionner explicitement les Émirats, mais en mettant en garde contre la présence militaire américaine dans des bases situées dans des pays du Golfe.

M. Abdollahi a écrit que la présence « d’un tel nombre d’avions militaires, en particulier d’avions de ravitaillement, dans les bases régionales semble improbable à l’insu des pays hôtes », avertissant que l’Iran considérerait toute « aide ou facilitation » accordée à l’armée américaine comme une participation aux côtés de ses forces militaires.

Sur le terrain, des médias iraniens ont rapporté mercredi que l’Iran avait arraisonné un pétrolier émirati.

L’agence Fars a indiqué que la destination du navire, appartenant à « une entreprise émiratie », était initialement fixée au port de Jebel Ali, avant qu’il ne change de cap en direction du port iranien de Bandar Abbas, suite à son interception dans le « couloir nord du détroit d’Ormuz », situé dans les eaux territoriales iraniennes.

Parallèlement à ces tensions, le département d’État américain a annoncé que le secrétaire d’État, Marco Rubio, s’était entretenu avec le conseiller à la sécurité nationale des Émirats, Tahnoun bin Zayed, des dossiers relatifs à « la sécurité de la région » et des mécanismes de coordination conjointe pour « affronter Téhéran » et ce que Washington qualifie de « forces supplétives de l’Iran ».

Il convient de rappeler ici que lorsque la guerre américo-israélienne contre l’Iran a éclaté le 28 février dernier, les Émirats figuraient en tête des cibles iraniennes, devançant les autres pays de la région dans ce domaine. En effet, les chiffres et statistiques indiquent que cette période a connu le ciblage de sites à l’intérieur de l’État du Golfe par plus de 550 missiles et plus de 2 200 drones.

Bien que les Émirats aient connu, après la fin de la phase la plus intense des affrontements, une période de calme relatif — cessant d’être une cible directe des attaques de missiles et de drones iraniens —, la mèche de la tension s’est ravivée ces dernières semaines.

Cela s’est manifesté par des attaques contre plusieurs pétroliers émiratis dans les eaux du détroit d’Ormuz, des opérations qu’Abou Dhabi s’est empressé d’imputer entièrement à Téhéran.

Auparavant, les Émirats avaient adopté une politique d’escalade en réponse aux attaques iraniennes, procédant au rappel de leur ambassadeur en Iran, à la fermeture d’institutions éducatives et médicales iraniennes sur leur sol, ainsi qu’à des mesures administratives touchant les résidences de citoyens iraniens sur place.

En revanche, l’Iran maintient sa position selon laquelle ses attaques contre les Émirats et d’autres pays du Golfe s’inscrivent dans le cadre du droit légitime à la défense. Téhéran estime qu’Abou Dhabi en particulier, en hébergeant des bases militaires américaines et en s’engageant dans une coordination sécuritaire et du renseignement avec Tel-Aviv, s’est placé de son plein gré « en première ligne de front », au sein d’une coalition régionale et internationale agissant directement et systématiquement contre la sécurité nationale iranienne.

L’un des axes de tension les plus sensibles entre Téhéran et Abou Dhabi réside sans doute dans la coopération croissante entre les Émirats et ‘Israël’. Ces relations, approfondies par les « accords d’Abraham » en 2020, se sont rapidement transformées en une vaste coopération sécuritaire et de renseignement que la République islamique a perçue comme dirigée contre elle, agissant en conséquence comme s’il s’agissait d’un franchissement de lignes rouges.

Cependant, les tensions récentes entre Téhéran et Abou Dhabi ne sont que « la partie émergée de l’iceberg » dans un registre marqué par de profonds désaccords et crises qui ont jalonné les relations entre les deux pays au cours des mois et des années passées.

Les racines du différend irano-émirati remontent à des décennies, dominées par la question des trois îles — Abou Moussa, Grand Tomb et Petit Tomb —, sur lesquelles l’Iran exerce sa souveraineté effective et qu’il considère comme faisant partie intégrante de son territoire, tandis que les Émirats prétendent leurs droits historiques sur celles-ci et qualifient la présence iranienne d’« occupation ».

Ce conflit bilatéral est devenu l’un des dossiers les plus complexes des relations entre l’Iran et les pays du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe (CCG) ayant pris l’habitude d’inclure dans les communiqués finaux de ses sommets un paragraphe permanent soutenant la position émiratie sur les îles, faisant de cette question un pilier constant de la liste des différends entre l’Iran et les États membres du Conseil.

Malgré la virulence des divergences politiques et sécuritaires, les relations irano-émiraties ont toujours été caractérisées par une « interdépendance économique » remarquable et profonde. C’est de là que découle la gravité de la décision de suspendre les échanges commerciaux et financiers avec l’Iran, considérée comme l’une des mesures économiques punitives les plus dures contre Téhéran.

Avant le déclenchement de la guerre, les Émirats ont longtemps constitué un partenaire commercial crucial pour l’Iran et un couloir majeur pour l’importation et la réexportation de marchandises. Selon les données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le volume des échanges bilatéraux en 2024 a atteint environ 28 milliards de dollars, la majeure partie étant concentrée dans les relations commerciales avec l’émirat de Dubaï.

Plus important encore, les Émirats ont été, et demeurent, l’un des « poumons » économiques et financiers les plus vitaux pour Téhéran sous le régime de sanctions strictes, en lui fournissant des passages essentiels pour contourner les restrictions commerciales et accéder aux marchés mondiaux.

Par conséquent, la rupture de ces artères économiques place l’Iran devant un double défi, au moment où son besoin de débouchés vitaux pour s’approvisionner en biens de première nécessité et en ressources financières est plus pressant que jamais, en particulier sous le blocus maritime américain persistant.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar