Bisent : Washington imposera les sanctions les plus sévères à l’Iran et nous exhortons la Chine à coopérer

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bisent, a déclaré jeudi que les États-Unis imposeraient les sanctions les plus sévères de l’histoire à l’Iran, appelant Pékin à coopérer avec Washington.

M. Bisent a ajouté qu’il tiendrait une conférence de presse lundi pour en détailler les modalités.

Dans une déclaration à CNBC, il a qualifié son plan de « double coup dur », car il est assorti d’un embargo, affirmant que les sanctions qu’il imposera « parviendront à renverser le régime ».

Il a ajouté que « les marchés pétroliers interprètent mal la signification de la pression économique », après que les prix du pétrole ont atteint aujourd’hui leur plus haut niveau depuis plus de trois semaines.

M. Bisent s’est dit perplexe quant aux raisons de cette hausse des prix du pétrole, ajoutant : « Si nous exerçons une pression économique maximale, il est peu probable qu’il y ait une reprise à grande échelle des opérations militaires. »

Interrogé sur la possibilité que les États-Unis prennent des mesures contre la Chine en raison de ses échanges commerciaux avec l’Iran, M. Bisent a déclaré préférer que ces discussions se tiennent « en privé ».

Il a ajouté : « Nous sommes convaincus que tous souhaitent la réouverture du détroit d’Ormuz et la baisse des prix de l’énergie. Il est important de noter que la Chine tire 50 % de son énergie du Golfe ; participer à ce processus lui serait donc très avantageux.»

Les données du cabinet d’analyse Kepler pour 2025 indiquent que la Chine a acheté plus de 80 % du pétrole iranien exporté.

Le président américain Donald Trump a mis en garde mercredi contre des « conséquences économiques » pour tout pays apportant « un soutien vital, quel qu’il soit » à l’Iran.

En réponse, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a qualifié les propos de M. Trump de « tentative de détourner l’attention du public américain des problèmes financiers nationaux, notamment un niveau d’endettement sans précédent et une flambée des taux d’intérêt ».

Source : Médias