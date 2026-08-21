Centrale nucléaire d’El Dabaa, projets au Mali, Niger, Burkina, Éthiopie: la Russie multiplie les accords en Afrique

Centrale nucléaire d’El Dabaa, projets au Mali, Niger, Burkina, Éthiopie: la Russie multiplie les accords en Afrique

Rosatom a conclu des accords pour la construction de 17 réacteurs dans six pays, a fait savoir le PDG de Rosatom, Alexeï Likhachev.

De plus, le géant russe du nucléaire est en négociations avec 15 autres pays, a-t-il ajouté lors d’une rencontre avec Vladimir Poutine à l’occasion de l’anniversaire de l’industrie nucléaire russe.

Sputnik Afrique dresse des projets russes du développement de l’énergie nucléaire en Afrique:

Centrale d’El Dabaa, en Égypte. Quatre réacteurs VVER-1200 (génération III+) d’une capacité totale de 4,8 GW sont en construction depuis 2022. Premier bloc attendu en 2028, mise en service complète prévue autour de 2030. Les travaux avancent rapidement: cuves de réacteurs installées, enceintes de confinement en cours d’élévation.

Tanzanie: en juillet 2025, Rosatom a inauguré une usine de traitement d’uranium dans le cadre du projet de la rivière Mkuju. Le complexe entier de traitement serait opérationnel en 2029.

Mali: en 2025, un accord de coopération sur l’énergie nucléaire civile a été signé. Il couvre divers domaines, notamment l’assistance à la création d’infrastructures nucléaires, la sûreté nucléaire et radiologique, la production de radio-isotopes, la médecine nucléaire, ainsi que la formation de spécialistes maliens.

Niger: en 2025, le pays a proposé à la Russie de construire sur son territoire une centrale avec 2 réacteurs nucléaires d’une puissance totale de 2 000 mégawatts. Au janvier 2026, les discussions étaient en cours.

Éthiopie: en 2025, un accord de coopération dans le nucléaire civil a été conclu. Il prévoie la construction d’une puissante centrale nucléaire et la mise en œuvre de projets conjoints pour la production d’électricité.

Burkina Faso: en 2024, une feuille de route a été signé pour la construction d’une centrale nucléaire. De plus, plusieurs mémorandums ont été paraphés dans les domaines de l’enseignement, la formation du personnel.

Burundi: en 2023, un mémorandum de coopération a été signé en vue de construction de petites centrales nucléaires. Au juillet 2026, la formation des spécialistes burundais est en cours.

Rwanda: en 2019, un accord pour la construction d’une centrale nucléaire a été conclu. Au juin 2026, le projet est en phase de discussion.

La Russie propose souvent une offre intégrée: construction, formation du personnel, combustible, maintenance et solutions de financement flexibles. L’entreprise met également en avant les petits réacteurs modulaires et les centrales flottantes, mieux adaptés à certains contextes africains.

Source : Médias