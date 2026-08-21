Sanctions « les plus dures de l’histoire » contre l’Iran : les États-Unis traitent l’échec par l’échec

Les États-Unis ont transféré le poids de la confrontation avec l’Iran sur le front économique, en annonçant ce qu’ils ont qualifié de sanctions « les plus dures de l’histoire », parallèlement à la poursuite du blocus maritime et au renforcement du déploiement militaire américain dans la région.

Alors que Washington parie sur l’asphyxie de l’économie iranienne et pousse Téhéran à modifier ses calculs de négociation, cette dernière a répondu en affirmant que la pression n’a pas atteint ses objectifs, tout en laissant entendre qu’une nouvelle phase militaire verra l’utilisation d’« armes plus destructrices ».

Le président américain, Donald Trump, semble, dans sa gestion de la guerre, passer d’une méthode à une autre de manière arbitraire et sans plan étendu et cohérent, alors qu’il apparaît que son motif le plus important et le plus pressant derrière cela est son incapacité à admettre l’échec de sa guerre contre l’Iran, ou — s’il l’admet implicitement — son impréparation ou son incapacité à supporter le coût de cet échec.

Ce coût n’est pas seulement lié à des calculs électoraux internes — bien que ces calculs soient peut-être ce qui préoccupe le plus Trump —, mais s’étend à des répercussions stratégiques qui se refléteront rapidement et profondément sur le rôle, l’hégémonie et la position des États-Unis dans le système international.

Trump a annoncé jeudi le lancement de ce qu’il a décrit comme « l’opération économique la plus écrasante jamais menée contre un pays », menaçant l’Iran d’une « guerre économique » et d’un isolement sans précédent.

Il a également exigé que les alliés de Washington se joignent à la « campagne d’isolement de Téhéran », soulignant que « la contrebande de pétrole, les accords de troc, les transferts d’argent, les sociétés de change, les registres de navires et les sociétés écran doivent cesser ».

Il a en outre menacé les pays qui permettent à leurs institutions financières, entreprises, aéroports ou organes gouvernementaux de fournir un soutien à l’Iran de « graves répercussions économiques ».

Les États-Unis n’ont pas encore annoncé les détails des nouvelles mesures, mais le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré qu’il révélera ces détails lundi prochain, s’attendant à ce que les nouvelles sanctions conduisent à « la chute du régime », citant l’expérience de la pression américaine sur le Venezuela et Cuba.

Cette escalade économique intervient alors que l’administration américaine affirme ne voir pour l’instant aucune utilité à un retour aux négociations.

Dans ce cadre, Trump a annoncé que « Washington ne négocie pas actuellement avec Téhéran », estimant que « négocier avec eux est une perte de temps », tandis que le vice-président américain, JD Vance, a estimé que « la pression économique modifiera les calculs de l’Iran concernant l’accord qu’il souhaite conclure avec les États-Unis, et le placera devant le choix entre la poursuite de l’asphyxie de son économie ou l’établissement d’une meilleure relation avec l’Occident ».

Vance a affirmé que les dernières semaines ont montré que les Iraniens ont ressenti le poids des pressions « bien plus que » les Américains, signalant que « Washington cherche à créer une réalité qui empêche l’Iran de reconstruire ses installations nucléaires ».

Il a également prétendu que les États-Unis ont « détruit » les capacités militaires conventionnelles de l’Iran et ont exercé une pression énorme sur son industrie militaire, et qu’ils ont « brisé le contrôle de Téhéran sur le détroit d’Ormuz ».

En réaction, l’Iran a rejeté les allégations de l’administration américaine concernant l’imminence de l’effondrement du régime. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié ce que Trump a appelé le « jour de la victoire économique » de tentative de détourner l’attention de la crise intérieure américaine, estimant que l’attachement aux politiques actuelles « ne conduira qu’à davantage de défaite et à l’hostilité des Iraniens », et que « le terrorisme économique américain menace l’économie mondiale et la souveraineté dans le monde entier ».

De son côté, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi, a déclaré dans une publication sur la plateforme « X » que « Washington prétend que l’Iran est au bord de la défaite et de l’effondrement, mais qu’il demande en même temps l’aide de ses alliés », ajoutant que « la guerre militaire n’a pas fonctionné, et maintenant ils appellent la défaite suivante une guerre économique ».

En parallèle, Téhéran a élevé le niveau de ses menaces militaires ; le porte-parole des « Gardiens de la révolution », le général de brigade Hossein Mohebbi, a déclaré que « l’Iran n’a pas cessé de développer ses armes », et qu’une nouvelle guerre verra l’utilisation d’« armes différentes de celles utilisées précédemment, que ce soit en termes de têtes explosives, de précision des frappes, de portée des missiles ou d’autres domaines ».

Pendant ce temps, l’administration américaine a persisté à dire que « l’Iran ne contrôle pas le détroit d’Ormuz », et recherche des faits pour étayer ces allégations.

Washington promeut intensément depuis plusieurs jours sa capacité à créer un corridor maritime méridional près des côtes du Sultanat d’Oman, et à y faire passer des navires.

Des responsables américains s’exprimant auprès du site « Axios » ont affirmé que l’armée américaine a établi, il y a plusieurs semaines, un corridor traversé la nuit par 15 à 20 pétroliers, à l’entrée et à la sortie, sous la supervision des forces américaines.

Les responsables ont déclaré qu’« environ 10 millions de barils de pétrole par jour traversent désormais le détroit », soit près de la moitié des quantités qui le traversaient avant la guerre. Les navires se déplacent, selon la version américaine, en deux groupes distincts pour l’entrée et la sortie, tandis que des chasseurs américains leur fournissent une protection contre les missiles et les drones iraniens.

Cette version coïncide avec les allégations de Trump concernant la sortie d’« une quantité énorme de pétrole » par « Ormuz », et avec les propos de Vance selon lesquels « les États-Unis ont sécurisé le passage de grandes quantités de pétrole et de gaz malgré le ciblage par l’Iran de navires commerciaux ».

Le but de toutes ces allégations est visiblement d’apaiser les cours du pétrole et d’empêcher leur flambée supplémentaire. Cependant, les données de la société de suivi du trafic maritime « Kpler » ont montré que le nombre de navires de cargaison traversant le détroit s’élevait à neuf la veille, sans augmentation par rapport au jour précédent, tandis que le prix du pétrole « brut Brent » a augmenté de 2,3 % à la clôture pour atteindre 93,7 dollars le baril, son plus haut niveau en trois semaines.

De même, l’agence « Bloomberg » a rapporté que « les raffineries américaines fonctionnent à pleine capacité depuis le déclenchement de la guerre, en signe de l’ampleur des pressions imposées par la perturbation des approvisionnements en carburant sur le marché ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar