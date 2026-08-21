Ghalibaf depuis l’Irak : L’axe de la résistance est plus fort que jamais… et il faut planifier pour faire face aux sanctions.

Le président du Conseil de la Choura islamique iranien, Mohamad Bagher Ghalibaf, a affirmé, ce vendredi, que « l’axe de la résistance est aujourd’hui plus fort que jamais face à l’arrogance mondiale ».

Il a ajouté : « Nous ne sommes pas des partisans de la guerre et nous ne la recherchons pas, mais nous croyons en un principe islamique selon lequel nous ne permettrons pas à quiconque de venir piétiner notre dignité et notre honneur avant de repartir. »

M.Ghalibaf était arrivé vendredi matin dans la province d’Al-Najaf en Irak, où il a commencé sa visite en se rendant sur la tombe du martyr Abou Mahdi al-Mohandis, selon l’agence de presse officielle irakienne INA.

De son côté, il a remercié le peuple irakien pour les cérémonies de funérailles du leader de la révolution et de la République islamique, le martyr Sayed Ali Khamenei, à Al-Najaf al-Achraf et à Karbala la bénie, tout en soulignant l’accueil réservé par l’Irak, au fil des ans, à des millions de pèlerins iraniens lors de la visite d’Arbaïn.

Ghalibaf : Il faut planifier pour faire face aux sanctions

Lors d’une réunion avec des économistes iraniens et irakiens à Bagdad, M.Ghalibaf a affirmé sa disposition à « sacrifier son argent et son poste » et à faire preuve de résilience pour défendre la dignité.

Il a déclaré que « nos ennemis viennent piller les ressources des pays islamiques », appelant, dans ces circonstances, à planifier pour faire face aux sanctions et les surmonter.

Il est à noter que le président américain Donald Trump avait annoncé la veille le lancement de ce qu’il a qualifié de « la plus grande opération économique destructive jamais menée contre un pays », selon ses termes, à l’encontre de l’Iran. Trump a décrit l’opération comme une « guerre économique et un isolement sans précédent », à la suite de ce qu’il a qualifié d' »échec de Téhéran à saisir l’offre qui lui a été faite pour parvenir à un accord ».

M.Ghalibaf était arrivé à Bagdad mercredi, à la tête d’une délégation parlementaire, où il a rencontré de hauts responsables irakiens ainsi que plusieurs personnalités en vue, parmi lesquelles le président irakien Nizar Amidi, le Premier ministre irakien Ali Faleh al-Zaïdi, et le chef du parlement irakien Haïbat al-Halbousi.

Source : Médias