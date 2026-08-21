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    Ghalibaf depuis l’Irak : L’axe de la résistance est plus fort que jamais… et il faut planifier pour faire face aux sanctions.

      Rédaction du site

      Le président du Conseil de la Choura islamique iranien, Mohamad Bagher Ghalibaf, a affirmé, ce vendredi, que « l’axe de la résistance est aujourd’hui plus fort que jamais face à l’arrogance mondiale ».

      Il a ajouté : « Nous ne sommes pas des partisans de la guerre et nous ne la recherchons pas, mais nous croyons en un principe islamique selon lequel nous ne permettrons pas à quiconque de venir piétiner notre dignité et notre honneur avant de repartir. »

      M.Ghalibaf était arrivé vendredi matin dans la province d’Al-Najaf en Irak, où il a commencé sa visite en se rendant sur la tombe du martyr Abou Mahdi al-Mohandis, selon l’agence de presse officielle irakienne INA.

      De son côté, il a remercié le peuple irakien pour les cérémonies de funérailles du leader de la révolution et de la République islamique, le martyr Sayed Ali Khamenei, à Al-Najaf al-Achraf et à Karbala la bénie, tout en soulignant l’accueil réservé par l’Irak, au fil des ans, à des millions de pèlerins iraniens lors de la visite d’Arbaïn.

      Ghalibaf : Il faut planifier pour faire face aux sanctions

      Lors d’une réunion avec des économistes iraniens et irakiens à Bagdad, M.Ghalibaf a affirmé sa disposition à « sacrifier son argent et son poste » et à faire preuve de résilience pour défendre la dignité.

      Il a déclaré que « nos ennemis viennent piller les ressources des pays islamiques », appelant, dans ces circonstances, à planifier pour faire face aux sanctions et les surmonter.

      Il est à noter que le président américain Donald Trump avait annoncé la veille le lancement de ce qu’il a qualifié de « la plus grande opération économique destructive jamais menée contre un pays », selon ses termes, à l’encontre de l’Iran. Trump a décrit l’opération comme une « guerre économique et un isolement sans précédent », à la suite de ce qu’il a qualifié d' »échec de Téhéran à saisir l’offre qui lui a été faite pour parvenir à un accord ».

      M.Ghalibaf était arrivé à Bagdad mercredi, à la tête d’une délégation parlementaire, où il a rencontré de hauts responsables irakiens ainsi que plusieurs personnalités en vue, parmi lesquelles le président irakien Nizar Amidi, le Premier ministre irakien Ali Faleh al-Zaïdi, et le chef du parlement irakien Haïbat al-Halbousi.

      Source : Médias

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