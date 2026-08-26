Russie : Des navires de charge, des dépôts d’armes et des réservoirs de carburant ont été ciblés dans les ports ukrainiens

Le ministère russe de la Défense a annoncé mardi que les forces russes avaient mené des frappes contre deux navires de charge, des dépôts d’armes et de matériel militaire, ainsi que des réservoirs de carburant dans les ports ukrainiens de Ioujni et de Chornomorsk.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que les forces russes avaient continué de cibler les navires et les infrastructures portuaires utilisés par les forces armées ukrainiennes ces dernières heures, précisant que les frappes avaient été menées à l’aide de drones et d’armes de précision.

Selon le communiqué, les forces russes ont ciblé deux navires de charge transportant du matériel militaire à destination de l’Ukraine dans le port de Ioujni, ainsi que quatre entrepôts contenant du matériel militaire et des installations portuaires servant au déchargement des cargaisons militaires.

Le ministère russe de la Défense a ajouté que les frappes dans le port de Chornomorsk visaient des réservoirs de carburant destinés aux forces armées ukrainiennes.

Depuis la mi-juillet, les forces russes ont intensifié leurs frappes contre les navires et les installations de stockage dans les ports ukrainiens, que Moscou affirme être utilisés pour approvisionner les forces ukrainiennes en matériel et en armes.

L’ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, Rodion Miroshnik, a déclaré que Kiev utilise la voie maritime pour acheminer des armes en continu, soulignant qu’environ 8 000 navires transportant du matériel militaire ont transité par les ports d’Odessa ces trois dernières années, selon le ministère russe de la Défense.

Moscou affirme que ses opérations ciblent les infrastructures utilisées par les forces armées ukrainiennes, dans le but de réduire leurs capacités militaires et économiques. La Russie dénonce également l’utilisation de drones d’attaque et d’armes de précision à longue portée lors de ces frappes.

Source : Médias