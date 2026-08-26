Un sénateur américain accuse Trump de profiter personnellement de la « guerre illégale avec l’Iran »

Le sénateur américain Chris Van Hollen a accusé le président des États-Unis, Donald Trump, de tirer un profit personnel de la « guerre illégale avec l’Iran ».

Van Hollen s’est appuyé sur un rapport démocrate indiquant que les avoirs de Trump dans les secteurs du pétrole et du gaz lui ont rapporté des bénéfices pouvant atteindre 15,5 millions de dollars cette année.

Le sénateur a estimé que Trump a transformé la Maison-Blanche en un « casino du pay-to-play » (payer pour jouer), l’accusant de profiter « de manière indécente d’une guerre insensée ».

Il a également affirmé que Trump a « amassé plus d’un milliard de dollars » depuis son retour au pouvoir.

« Trump profite de la souffrance des Américains »

Dans une publication sur X, Van Hollen a écrit : « Alors que les prix augmentent pour les Américains, les choses ne pourraient pas aller mieux pour son portefeuille d’investissement. »

Il a ajouté : « Trump continue de tirer profit de la souffrance des Américains, y compris de la guerre absurde qu’il a déclenchée en Iran… De la pure corruption. »

Un sondage réalisé par Reuters/Ipsos montre que le soutien de l’opinion publique américaine à la guerre contre l’Iran a chuté à son niveau le plus bas depuis ses premiers jours, contribuant à maintenir la cote de popularité de Trump à un niveau historiquement bas, selon le journal britannique The Independent.

Plus tôt, un autre sondage de l’agence Reuters révélait déjà une baisse du taux d’approbation de l’action de Trump à 33 %, contre 66 % des sondés exprimant leur désaccord.

Par ailleurs, une enquête de l’opinion conduite par le Financial Times indiquait que la majorité des électeurs américains ont vu leur situation économique se détériorer sous le mandat de Trump.

Source : Médias