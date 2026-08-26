Chine : l’élargissement des sanctions américaines ne doit pas compromettre notre coopération avec l’Iran

La Chine a averti que l’élargissement des sanctions américaines visant des entités et des individus liés à l’Iran — y compris certains résidant sur le territoire chinois — « ne doit pas entraver » ni « compromettre » sa coopération avec Téhéran.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a affirmé que la coopération entre la Chine et l’Iran est conforme au droit international.

La Chine est l’un des plus grands partenaires commerciaux de l’Iran et achète la majeure partie des exportations de pétrole iranien.

Dans ce contexte, Pékin a souligné mardi qu’elle « défendrait fermement » ses intérêts face à ces sanctions américaines.

« La politique de pression maximale menée dans le cadre d’une guerre économique ne résout aucun problème ; elle ne fait qu’attiser les tensions et les conflits », a déclaré Lin Jian lors d’un point presse.

Cette réaction intervient après l’annonce par le département du Trésor américain, lundi dernier, de sanctions contre près de 60 entités liées à l’Iran, dont plusieurs basées en Chine. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de Washington d’accentuer l’étau économique sur Téhéran et de menacer les pays qui continuent de lui apporter leur soutien.

Source : Médias