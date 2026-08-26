Le directeur de la CIA se rend à Moscou pour une visite non annoncée

Des médias ont rapporté mardi que le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe, s’est envolé pour Moscou dans le cadre d’une visite non annoncée afin de rencontrer des responsables russes.

La chaîne CNN a cité un responsable américain affirmant que Ratcliffe s’est rendu à Moscou dans la nuit de lundi à mardi lors d’une « visite non annoncée au préalable », ajoutant que le responsable a refusé de fournir des informations sur le contenu des réunions ou les sujets devant être abordés.

La chaîne a précisé qu’« il s’agit du premier voyage connu de Ratcliffe en Russie en tant que directeur de la CIA sous la présidence de Donald Trump, et il intervient à un moment où les négociations visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine sont dans une impasse ».

La CIA n’a publié aucun commentaire pour le moment concernant cette visite, tandis que des médias américains ont rapporté que les responsables de l’agence ont « refusé » de fournir la moindre information.

Un avion de transport militaire américain atterrit à Moscou

Selon le site Flightradar24, spécialisé dans le suivi des vols, un avion de transport militaire américain Boeing C-17 Globemaster III a atterri à l’aéroport international de Vnoukovo dans la capitale, Moscou, aux premières heures de la matinée de mardi.

Les données du site ont indiqué que l’appareil avait décollé à l’origine de la base conjointe Andrews, dans l’État du Maryland aux États-Unis.

Source : Médias