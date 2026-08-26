France : des élus dénoncent le retrait d’une photographie de Gaza d’un festival à Deauville

Plusieurs responsables politiques français ont dénoncé le retrait d’une photographie prise à Gaza de l’exposition du Deauville Sport Images Festival et demandé à la municipalité de rendre publiques les circonstances de cette décision.

Réalisée par le photojournaliste palestinien Jehad Alshrafi, collaborateur de l’agence Associated Press (AP), l’image montre des joueurs du Gaza Sports Club et du club égyptien Al-Ahly disputant un match le 14 février 2026 sur un terrain entouré de bâtiments lourdement endommagés.

La photographie, présentée dans le cadre de la deuxième édition du festival, a été retirée et remplacée par une image représentant des cyclistes.

Le remplacement a été constaté le 20 août par Sylvain Larcher, secrétaire de la section locale du Parti socialiste et membre de l’association Gauche Côte Fleurie.

Selon lui, la photographie ne montre pas uniquement un match, mais témoigne également de la volonté des Palestiniens de continuer à jouer, à se réunir et à préserver une forme d’espoir au milieu des destructions.

La municipalité de Deauville, organisatrice du festival, a confirmé que la photographie avait été remplacée à la suite de « demandes », sans en préciser l’origine.

Dans une réponse rapportée par France 3 Normandie, la mairie a indiqué que l’image n’était « en rien pro-Hamas » et qu’elle s’inscrivait dans une exposition visant à montrer que « le sport est partout, quels que soient les lieux et les circonstances ».

La municipalité a néanmoins affirmé que la photographie créait « de nouvelles douleurs » et annoncé son retrait afin de « faire taire cette polémique disproportionnée ».

Elle n’a pas précisé publiquement l’identité des personnes ou des organisations ayant demandé son remplacement.

« Invisibilisation du peuple palestinien »

Le député socialiste du Calvados Arthur Delaporte a apporté son soutien à Sylvain Larcher et réclamé « toute la transparence sur les circonstances ayant conduit au retrait » de la photographie.

Arthur Delaporte a demandé que les motifs du retrait soient rendus publics, que la ville de Deauville présente ses excuses et que la photographie retrouve sa place dans l’exposition « au plus vite ».

L’eurodéputée française Emma Fourreau a également dénoncé ce qu’elle considère comme une « invisibilisation du peuple palestinien jusque dans les arts ».

Elle a qualifié le retrait de la photographie de « décision indigne » et demandé des explications aux organisateurs ainsi qu’à la municipalité.

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a également réagi : « La presse interdite à Gaza, les photos interdites à Deauville, la liberté d’information piétinée. »

La secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, a pour sa part estimé que montrer la photographie constituait « un acte de résistance » contre la censure et contre ce qu’elle considère comme une tentative d’effacer la réalité à Gaza.

Organisé du 6 juin au 6 septembre par la ville de Deauville, le festival présente environ 300 photographies dans plusieurs espaces de la commune et entend explorer le sport dans ses dimensions sociale, humaine, culturelle, artistique et historique.

Source : TRT