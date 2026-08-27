L’Allemagne cherche à financer la modernisation de l’arsenal nucléaire britannique pour s’affranchir de sa dépendance envers les États-Unis

Le journal britannique Daily Telegraph a révélé, citant des sources informées, que l’Allemagne mène des pourparlers avec la Grande-Bretagne et la France pour trouver des financements destinés à la modernisation des armes nucléaires britanniques, sur fond d’effritement de la confiance envers Washington.

Selon le quotidien, Berlin souhaite établir une coopération avec Londres et Paris sur le dossier de la dissuasion nucléaire, dans un contexte d’inquiétudes face au désengagement des engagements sécuritaires américains envers l’Europe.

Les plans allemands prévoient le déploiement de « forces conventionnelles pour soutenir l’action des forces de dissuasion britanniques », ce qui inclut le déploiement de batteries de missiles allemandes Patriot afin de protéger la base navale britannique de Clyde, à Faslane, où sont stationnées les forces de dissuasion nucléaire du Royaume-Uni.

Cette initiative intervient à un moment où les relations transatlantiques connaissent des tensions sans précédent, plusieurs capitales européennes exprimant leur préoccupation face à la volatilité de la politique américaine et à son impact sur la sécurité européenne.

Dans ce contexte, l’Allemagne pourrait financer elle-même le programme de modernisation des forces de dissuasion nucléaire britanniques, notamment en contribuant à la construction de la prochaine génération de sous-marins et de missiles, ou en apportant une assistance pour l’enrichissement de l’uranium destiné aux futures ogives.

Toutefois, des représentants du secteur de la défense britannique ont exprimé des doutes quant à la possession par la partie allemande de l’ensemble de ces compétences techniques. En revanche, Londres soutient l’idée de Berlin visant à déployer des moyens conventionnels pour protéger la base de Clyde.

Il convient de rappeler que l’Allemagne ne possède pas d’armes nucléaires, étant soumise à des traités internationaux qui le lui interdisent ; elle peut néanmoins participer au financement des capacités nucléaires d’autres nations.

Dans une démarche parallèle, l’Allemagne mène des discussions similaires avec la France, mais l’avenir de ces pourparlers s’avère moins prévisible au vu des prochaines élections présidentielles françaises (mars 2027) et de la possible accession au pouvoir de figures telles que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, qui ne soutiennent pas la ligne militaire du président actuel Emmanuel Macron.

Macron avait précédemment appelé à un dialogue entre les États nucléaires et non nucléaires en Europe, une initiative à laquelle l’Allemagne a répondu favorablement. Cette orientation intervient alors que la Russie a exprimé son inquiétude face à ces manœuvres nucléaires conjointes prévues entre l’Allemagne et la France, estimant qu’elles suscitaient une vive préoccupation du côté russe.

Source : Médias