Le chef d’état-major de l’armée israélienne : nous devons faire face à des ‘caisses vides’

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a déclaré que le budget de l’armée est en crise et les caisses de l’armée sont vides, au moment même où les forces israéliennes sont déployées sur différents fronts.

« Malheureusement, ces jours-ci, nous sommes également engagés dans une bataille autour du budget », a-t-il déploré ce jeudi matin, lors d’une réunion d’évaluation avec les hauts responsables militaires, ont rapporté les médias israéliens.

« À l’heure où l’armée israélienne et son personnel sont mobilisés sur tous les fronts, nous devons faire face à des ‘caisses vides’. Une telle situation nuit à l’état de préparation de l’armée », a-t-il déclaré.

« De nombreux défis nous attendent. Nous perfectionnons nos procédures de combat sur tous les fronts, de l’Iran au Liban en passant par Gaza, et nous sommes en état d’alerte maximale face à l’instabilité sur plusieurs fronts », a-t-il affirmé.

Lors d’une évaluation de la situation, le général israélien a annoncé avoir ordonné le renforcement du niveau de préparation militaire en Cisjordanie à l’approche des fêtes juives et le placement en état d’alerte d’un quartier général divisionnaire supplémentaire. Il a également demandé de préparer le déploiement immédiat d’unités et de bataillons supplémentaires si la situation l’exige.

Depuis fin 2022, la Cisjordanie est victime d’un déchaînement de violences menées conjointement par l’armée et les colons israéliens.

Le contrôle israélien s’étend sur 42 % de la superficie de la Cisjordanie, ou les colons sont répartis dans 192 colonies illégales et 400 avant-postes de colonisation, dont 231 avant-postes agricoles, selon la Commission de résistance au mur et aux colonies.

L’ONU a rendu compte que 107 communautés, regroupant 5 900 Palestiniens, avaient été totalement ou partiellement déplacées à la suite de violences commises par des colons depuis janvier 2023. Elle a également révélé que l’armée israélienne avait expulsé 32 000 Palestiniens supplémentaires de leurs foyers en Cisjordanie occupée depuis janvier 2025, vidant ainsi pratiquement les camps de Jénine, Tulkarem et Nour Chams.

Source : Médias