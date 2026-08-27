Ghalibaf : le pays mène une guerre économique globale. Le gouvernement vaincra l’ennemi sur ce terrain

Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé jeudi que le pays mène une guerre économique globale, exprimant sa confiance dans le fait que le gouvernement et le pouvoir exécutif vaincront l’ennemi également sur ce terrain.

Dans un message marquant la Semaine du gouvernement, il a ajouté que « les opérations psychologiques lancées par l’ennemi perdront bientôt de leur crédibilité et de leur impact », soulignant que le Conseil de la Choura soutient le gouvernement de toutes ses forces pour lever les obstacles, réformer les lois et répondre aux demandes du peuple.

Lundi, Washington a affirmé sa volonté de « couper toutes les ressources économiques » de l’Iran par un nouveau train de sanctions et menacé d’isolement les pays qui continueraient à soutenir Téhéran.

Il a en outre assuré que les directives du Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran concernant le soutien au gouvernement et le maintien de l’unité et de la solidarité constituent une feuille de route claire pour surmonter les difficultés actuelles.

Selon Ghalibaf, le fait de soutenir le gouvernement ne signifie pas ignorer ses faiblesses, mais plutôt lui donner la confiance nécessaire pour mieux servir le peuple, avertissant que la discorde et l’affaiblissement des capacités internes réalisent les souhaits de l’ennemi.

Mercredi, le président iranien Massoud Pezeshkian a prévenu que les Etats-Unis n’obtiendraient « rien » avec leurs nouvelles pressions économiques contre la République islamique.

« Avec les mesures prévues par les services économiques du gouvernement, les Etats-Unis n’obtiendront rien de leur pression économique à ce stade, tout comme ils n’avaient rien obtenu pendant la guerre », a déclaré Pezeshkian, cité par l’agence de presse Isna.

Source : Médias