Berri : l’Iran paie le prix de son attachement à la défense des causes de la nation opprimée

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a affirmé que l’Iran « n’a jamais mené de guerre par procuration, mais a toujours été au cœur du combat », considérant qu’il « paie le prix de son attachement à la boussole de l’unité et à la défense des causes de la nation opprimée ».

Dans un message adressé à la Conférence sur l’unité islamique qui s’est tenue à Téhéran et lu par le mufti de Tyr et de Jabal Amel, le cheikh Hassan Abdullah, il a déclaré que Jérusalem et la Palestine « ne constituent pas une question géographique pour un peuple qui a subi l’injustice seul, mais plutôt une épreuve de conscience pour la nation et son islam ».

Berri considérait que la manifestation pratique la plus importante et l’objectif ultime des efforts des dirigeants et des réformateurs, de l’imam Moussa al-Sadr à l’imam Khamenei, étaient de « soutenir les opprimés et de s’opposer à la machine à tuer sioniste », ajoutant que cette pensée « s’incarne dans une réalité vivante dans l’épopée légendaire qui s’écrit à Gaza, et dans la fermeté historique avec laquelle le Liban fait face à la brutale agression israélienne ».

Il a déclaré : « Les ambitions de cette alliance satanique ne se sont pas arrêtées à Gaza et à Beyrouth, mais la main de l’agression américano-israélienne s’est étendue jusqu’au cœur de la République islamique d’Iran, dans une tentative désespérée de briser l’unité et son fondement sur l’option de la résistance. »

Il a souligné que le ciblage direct de Téhéran, au cours duquel « le défunt imam, le martyr Sayyed Ali Khamenei, a été tué alors qu’il travaillait au quartier général du commandement à la suite d’un bombardement brutal américano-israélien », confirmait que « l’Iran n’a jamais mené de guerre par procuration, mais était et est toujours au cœur du conflit ».

Berri a appelé à un changement de paradigme : « passer des conférences sur l’unité à la construction de l’unité, des discours sur le rapprochement aux institutions de rapprochement, des déclarations de solidarité aux projets de coopération, et de la gestion des conflits à la gestion efficace des différences. »

Source : Médias