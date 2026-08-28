Stocks de gaz au plus bas : l’Europe menacée par une flambée des prix

L’Europe risque un bond des prix du gaz en hiver après que les stocks dans les installations de stockage ont atteint des niveaux très bas pour la période de l’an. Selon les analystes, les prix pourraient atteindre 100 euros, soit environ 117 dollars américains, par mégawattheure.

CNBC a rapporté jeudi 27 août, que les installations de stockage de gaz de l’Union éropéenne sont actuellement remplies d’environ 63 pourcent, selon les données de Gas Infrastructure Europe. Ce niveau se situait à environ 18 points de pourcentage en deçà de la moyenne des cinq dernières années et figurait parmi les plus bas jamais enregistrés pour la période correspondante.

Dans ce contexte, les prix à terme du gaz TTF néerlandais, référence européenne du gaz, ont atteint 68 euros par mégawattheure mardi, le plus haut niveau depuis le début de 2023, avant de baisser légèrement.

Tancrede Fulop, analyste senior de l’action Morningstar, estime qu’un hiver rigoureux et des approvisionnements toujours limités pourraient pousser les prix du gaz à 90 à 120 euros par mégawattheure.

Goldman Sachs estime également que les prix pourraient devoir atteindre 100 euros par mégawattheure si les exportations de gaz naturel liquéfié ou de GNL de l’Asie de l’Ouest ne reprenaient qu’une reprise graduelle jusqu’en 2027. Ces prix élevés sont nécessaires pour freiner la demande asiatique afin que davantage de cargaisons de GNL puissent s’écouler vers l’Europe.

À noter que les exportations de GNL ont été réduites à la suite de la guerre d’agression américaine en Asie de l’Ouest qui a abouti à la fermeture du détroit d’Ormuz. Les violations successives par les États-Unis du mémorandum d’entente d’Islamabad permettant à l’ouverture de la voie maritime ont en outre éloigné la perspective d’un règlement du conflit.

Les épisodes de chaleur extrême qui ont touché l’Europe ont entraîné une hausse de la demande d’électricité. Dans le même temps, la production nucléaire a reculé, plusieurs centrales ayant été contraintes de réduire leur production, voire d’interrompre temporairement leur activité. La production éolienne a, elle aussi, été affaiblies tout au long de l’été.

Le gaz, quant à elle, représente environ un sixième de la production d’électricité de l’UE.

Matt Drinkwater, directeur de l’Europe du gaz chez Energy Aspects, a déclaré que l’Europe risquait de passer l’hiver avec des réserves insuffisantes pour faire face à une hausse de la demande lorsque le temps est très froid.

« L’Europe est actuellement sur le point d’entrer dans un hiver avec des stocks insuffisants pour faire face à la baisse des températures à la fin de l’hiver », a déclaré Drinkwater à CNBC par courrier électronique.

Selon Drinkwater, la capacité à extraire du gaz des installations de stockage diminue également lorsque les niveaux de réserve diminuent.

Si les exportations de GNL de l’Asie de l’Ouest se rétablissent assez fortement avant l’hiver, l’Europe devrait toujours commencer la saison avec des stocks bas. Cependant, les réserves disponibles pourraient être plus conservées pour faire face aux pics d’hiver en janvier et février.

Inversement, si l’afflux de GNL de l’Asie de l’Ouest ne s’est pas rétabli, Drinkwater estime que l’Europe pourrait faire face à des prix du gaz très hauts et des restrictions sur l’utilisation du gaz industriel dans le pire des cas.

Source : Avec PressTV