The Guardian: La guerre de Trump contre l’Iran épuise les fonds et les armes de la marine américaine

Le journal britannique The Guardian a rapporté que la guerre contre l’Iran a poussé la marine américaine à réaffecter des fonds destinés aux salaires et à d’autres postes pour couvrir les coûts des opérations de combat.

Il a ajouté que les comptes dédiés aux soldes des militaires américains font face à un déficit en raison des prélèvements effectués pour financer ces opérations.

Épuisement des munitions et dégâts sur les bases

Selon des documents et des entretiens menés par le journal avec des responsables américains, la guerre a épuisé les stocks de munitions américains.

De plus, les frappes iraniennes ont infligé des dégâts à des bases stratégiques à travers le Moyen-Orient, accentuant davantage les pressions sur les budgets militaires américains.

« La situation est devenue sombre »

The Guardian a cité un officier travaillant pour une entreprise sous-traitante de la marine américaine déclarant que la situation était devenue sombre en raison du déficit financier. Le journal a ajouté que la marine américaine a consommé ses armes, épuisé ses navires et s’est retrouvée à court d’argent.

Une guerre sans issue claire

Le journal a conclu que le principal défi auquel est désormais confrontée la marine américaine est le financement d’une guerre sans issue claire, dans un contexte de pressions accrues sur les fonds, les armes et les navires.

Source : Médias