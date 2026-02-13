Affaire Epstein : Démission de la directrice juridique de Goldman Sachs

La directrice juridique de Goldman Sachs va quitter son poste, a confirmé jeudi la banque, après que ses liens d’amitié avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein ont été mis en avant dans des documents publiés par le ministère américain de la Justice.

La banque a précisé que le départ de l’intéressée, Kathryn Ruemmler, qui avait été avocate du financier, sera effectif à compter du 30 juin.

Dans une déclaration envoyée au Financial Times, Kathryn Ruemmler a expliqué sa démission par sa volonté d’éviter que « l’attention médiatique portée sur moi, du fait de mon ancien poste d’avocate privée », ne porte préjudice à la banque.

Le PDG du groupe, David Solomon, a précisé dans un communiqué respecter sa décision et remercié Mme Ruemmler pour « la qualité de ses conseils juridiques sur des sujets importants pour notre banque ».

Kathryn Ruemmler avait rejoint Goldman Sachs en 2020, en provenance du cabinet d’avocats Latham & Watkins.

La relation entre Epstein et Mme Ruemmler était connue depuis la publication d’une première série de documents relatifs à l’affaire il y a plusieurs mois.

Goldman Sachs avait jusqu’ici toujours montré son soutien à l’égard de sa directrice juridique. La presse avait toutefois jugé inévitable son départ après la nouvelle salve de publications.

Les nouveaux documents dévoilés par le département de la Justice révèlent notamment de nombreux échanges de mails entre Mme Ruemmler et Epstein, que l’intéressée surnommait parfois « oncle Jeffrey ».

Tous deux ont poursuivi leur relation amicale jusqu’à peu avant la mort du criminel sexuel en prison en 2019, soit bien après la première condamnation en 2008 du financier pour sollicitation d’une prostituée mineure.

Selon le Wall Street Journal, Kathryn Ruemmler a été une des trois personnes que Jeffrey Epstein a appelées dans la foulée de son interpellation en juillet 2019 pour des accusations de trafic sexuel de mineurs.

A l’époque, Mme Ruemmler était avocate pour Latham & Watkins, un cabinet majeur spécialisé dans le droit des sociétés, les fusions et acquisitions et le droit boursier. Sous Barack Obama, elle avait occupé plusieurs postes importants au département de la Justice entre 2009 et 2011 avant de rejoindre la Maison Blanche en tant que conseillère juridique jusqu’en juin 2014.