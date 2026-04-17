La mise en scène de la trêve des dix jours : un maquillage américain pour embellir la laideur libanaise

Ce qui n’a pas été annoncé dans l’accord de cessez-le-feu n’est pas moins important que ce qui l’a été. En effet, un ensemble de faits fondamentaux constituant le cœur de la crise a été occulté, suggérant que l’objectif est d’instaurer un apaisement formel sans reconnaître l’ampleur de la transformation imposée par le cours de la confrontation.

Cela inclut le changement des règles d’engagement après la performance légendaire des résistants sur le front sud, où la scène a révélé une faiblesse israélienne sans précédent et la disparition de toutes les traces de la vaste agression de 2024.

Cette situation s’est traduite par une grande fragilité qui a poussé les États-Unis à intervenir, non seulement pour sauver leur accord avec l’Iran, mais aussi pour limiter le scandale de l’armée israélienne.

L’annonce, orchestrée par la partie américaine dans un contexte spectaculaire proche du « théâtre de Trump », a tenté d’échapper à la description précise de ce qui s’est passé et de ce qui se passe.

Les positions du Liban (officiel) et de l’entité ennemie sont venues aider les États-Unis à camoufler la réalité de la responsabilité d’Israël dans la guerre et ses crimes, tout comme a été camouflée la réalité selon laquelle la fermeté de la Résistance et de l’Iran est à l’origine de l’abdication américaine et de la soumission israélienne à la décision de cessez-le-feu.

Bien que l’annonce officielle émanant des États-Unis ait tenté de placer la décision dans un cadre différent, tous les points mentionnés visent soit à soulever de la poussière pour couvrir la perte massive, soit à signaler un retour prochain de la guerre.

Cela pour plusieurs raisons, la plus notable étant que Washington sait qu’elle ne peut pas, tout comme ‘Israël’, encaisser le prix de cette décision, et que ceux avec qui elle a discuté au Liban ne possèdent ni la légitimité ni la capacité de négocier.

Leur unique préoccupation aujourd’hui est de préserver leurs postes menacés de chute suite à l’acte de trahison qu’ils ont commis et continuent de commettre.

Quant à l’octroi à l’ennemi du droit de mener des opérations militaires selon ce qu’il juge approprié, cela ne sauvera pas Benjamin Netanyahu, qui se trouve confronté à sa plus grande crise depuis le 7 octobre 2023.

Si les Américains croient qu’Israël a le droit de poursuivre l’occupation ou de mener des opérations militaires au Liban, le commandement de l’armée d’occupation sait parfaitement que le Hezbollah ripostera immédiatement et sévèrement à toute violation de l’accord.

Cela signifie avant tout que la remise des armes n’est pas un sujet de discussion tant qu’Israël n’a pas exécuté toutes les conditions de la Résistance.

Il est frappant de constater que les déclarations faites au sujet de la trêve temporaire n’ont mentionné aucune garantie réelle pour la pérennité du cessez-le-feu, ni de mécanismes de surveillance ou de reddition de comptes pour ceux qui le violeraient.

Cela en fait plus une déclaration d’intention qu’une trêve viable, d’autant plus que la Résistance, par la voix du secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé qu’il n’y aurait pas de retour à la situation d’avant le 2 mars dernier.

Par conséquent, ce qui a été ignoré reflète une tentative claire d’éviter de faire face à la vérité : tout cessez-le-feu qui n’est pas accompagné de la certitude qu’il ne sera pas violé par l’ennemi israélien restera une simple trêve temporaire susceptible de s’effondrer au premier test sur le terrain.

L’annonce du cessez-le-feu, le jeudi 16 avril, a été précédée d’une série de mouvements politiques et médiatiques, incluant ce qui a été rapporté du président américain Donald Trump via sa plateforme, à savoir que l’accord fait partie des efforts pour engager le dossier libano-israélien dans un processus de négociation plus direct.

Cependant, ces tentatives, malgré leur élan médiatique, se sont heurtées à des complexités politiques et de terrain qui ont empêché leur traduction en un processus réel.

Cela a coïncidé avec un effort américain pour organiser une formule de communication tripartite comprenant le président Joseph Aoun et le Premier ministre ennemi Benjamin Netanyahu sous l’égide du secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Cela a placé le palais de Baabda au cœur d’un débat interne sensible et a révélé l’ampleur de la divergence avec le président de la Chambre Nabih Berri et plusieurs forces politiques, dont Walid Joumblatt, qui ont averti le président de la République de ne pas commettre cette erreur.

Trump avait surpris tout le monde en annonçant un cessez-le-feu entre le Liban et ‘Israël’ à partir de minuit dans la nuit de jeudi à vendredi pour une durée de 10 jours, annonçant avoir chargé son vice-président J.D. Vance et le secrétaire d’État Marco Rubio, aux côtés du chef d’état-major interarmées le général Dan Keen, de « travailler avec les deux pays pour parvenir à une paix durable ».

Par la suite, Rubio puis Trump ont eu un entretien téléphonique avec le président Aoun, au cours duquel ils ont souligné l’engagement de Washington à soutenir les efforts visant à un cessez-le-feu, ainsi que le soutien au parcours de Aoun.

Cependant, les données libanaises n’ont pas indiqué que cet appel ait abordé directement l’idée d’une communication tripartite avec Netanyahu, laissant cette proposition au stade de fuites politiques incomplètes.

À noter que les mouvements au palais de Baabda, y compris la reprogrammation de certains rendez-vous présidentiels, ont reflété l’ampleur de la confusion accompagnant la proposition américaine, indiquant que l’initiative n’était pas seulement protocolaire ou médiatique, mais portait des dimensions politiques sérieuses.

Parallèlement, la position du président de la Chambre Nabih Berri a émergé, soutenue par des contacts régionaux reflétant le lien entre le processus de négociation et la dimension iranienne.

Cet enchainement a réaffirmé que les clés de l’apaisement ne sont pas limitées à la décision interne libanaise, mais sont directement liées à des équilibres régionaux complexes.

Selon les informations, les dernières heures ont été témoins de contacts intensifs entre le Liban, l’Iran, l’Arabie saoudite et les États-Unis, pour tenter de formuler un accord menant à la fin de la guerre ; toutefois, les contours de cet accord ne se sont pas encore précisés, face à l’insistance d’Israël à poursuivre son agression.

À noter que le Hezbollah a officiellement annoncé avoir reçu les nouvelles du cessez-le-feu de la part de la partie iranienne.

Alors que la communication entre le président Aoun et le secrétaire Rubio s’est conclue par la confirmation d’une position libanaise refusant tout contact direct avec Netanyahu, les cercles de la présidence ont veillé à formuler la position de Aoun dans un langage diplomatique équilibré, alliant l’accueil des efforts américains au refus de toute normalisation directe sous pression militaire.

Tout ce qui a circulé concernant un appel téléphonique imminent entre Aoun et Netanyahu a été démenti, dans une démarche visant à réguler le rythme interne et à empêcher l’extension des interprétations politiques ayant accompagné les fuites.

En conclusion, il ne semble pas que le discours sur le cessez-le-feu se dirige vers une solution finale, mais reflète plutôt une phase de repositionnement politique et militaire, où les limites réelles de la capacité des parties à imposer leurs conditions sont testées, dans un rapport de force qui reste ouvert à de multiples possibilités, entre un apaisement temporaire ou la reproduction d’un nouveau cycle d’escalade.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar