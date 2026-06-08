Un sénateur démocrate : Trump perd le contrôle. La riposte israélienne contre l’Iran est « une insulte amplifiée »

Le sénateur démocrate américain Chris Murphy a violemment critiqué la politique du président américain Donald Trump dans la région, qualifiant la guerre qui fait rage depuis hier d’« humiliante pour Trump et pour la puissance américaine en général ».

Murphy a souligné l’incapacité de Washington à influencer les décisions de son allié, déclarant : « Lorsque Trump annonce qu’il va appeler Netanyahu pour lui demander de ne pas riposter, et que Netanyahu répond quelques heures plus tard, l’insulte est amplifiée et intensifiée. »

Le sénateur démocrate a affirmé que Trump « avait perdu depuis longtemps le contrôle total de la gestion de cette guerre », soulignant qu’avec la reprise tragique d’une guerre à grande échelle dans la région, « il n’est pas difficile d’exagérer l’ampleur de son incompétence flagrante ».

Dimanche, après les frappes iraniennes contre « Israël » en riposte aux raids contre la banlieue sud de Beyrouth, le site Axios a rapporté que Trump avait déclaré qu’il allait appeler Netanyahu immédiatement pour lui demander de ne pas réagir à l’attaque de missiles iranienne.

Il s’était d’abord adressé à l’Iran via Fox news : « Ce que je vous propose (à l’Iran), c’est de vous contenter des missiles que vous avez lancés. Cela suffit », appelant à un retour à la table des négociations et à la conclusion d’un accord. Il a souligné que les États-Unis étaient « très proches de parvenir à un accord définitif avec l’Iran », ajoutant : « Je ne veux pas que la situation dégénère à cause de ce qui se passe actuellement. »

Des médias israéliens avaient aussi diffusé une vidéo d’une conversation entre Trump et Netanyahu a également fuité, dans laquelle Trump dit : « Attends, Bibi, attends, donne-moi deux jours », ce à quoi Netanyahu répond : « Tu as jusqu’à demain soir ».

La chaîne Channel 12 a également indiqué que les États-Unis avaient envoyé un message à « Israël » déclarant qu’il devait « attendre quelques jours pour voir s’il est possible de parvenir à un accord, et sinon, nous mènerons une action conjointe comme prévu ».

Pour la Fox news, le président américain avait affirmé que « les frappes israéliennes qui ont ciblé aujourd’hui la banlieue sud de Beyrouth n’ont pas été coordonnées avec les États-Unis ».

En réponse à une question sur une éventuelle coordination avec les Israéliens concernant l’attaque israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, il a déclaré : « Il n’y a aucune coordination avec Israël, et cela ne me satisfait pas. »

Plus tard, le Financial Times a rapporté qu’il a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « n’aura d’autre choix que d’accepter tout accord que les États-Unis négocieront avec l’Iran », soulignant que « toutes les décisions sont prises par lui, et non par Netanyahu ».

Trump a ajouté que les frappes iraniennes « n’auront aucun impact sur l’accord », exprimant sa conviction que l’accord avec l’Iran « est sur la bonne voie, et nous verrons ce qui se passera ».

Il a également fait remarquer que l’accord « peut réussir ou ne pas réussir, mais ces frappes ne l’affecteront en aucune façon », soulignant que l’échec de l’accord signifierait que les États-Unis « prendraient le contrôle de ce qui reste de la région avec laquelle nous n’avons pas eu d’intervention militaire ou maintiendraient le siège de l’Iran ».

Trump a conclu en déclarant : « Le blocus a peut-être été plus efficace que n’importe quelle attaque lancée contre l’Iran. »

Le déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l’Iran fin février 2026 a suscité une polémique qui ne cesse d’enfler aux États-Unis concernant la politique de l’administration Trump envers l’Iran et le Moyen-Orient, certains membres du Congrès critiquant le recours à l’option militaire plutôt qu’à la voie diplomatique, a la demande du Premier ministre israélien.

Source : Médias