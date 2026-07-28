L’occupation ferme le siège de la radio Al-Houda du Saint Coran et prend d’assaut des villes de Cisjordanie occupée

L’armée de l’occupation israélienne a fermé le siège de la radio Al-Houda pour le Saint Coran et a confisqué l’ensemble de ses équipements et de ses contenus lors d’un assaut mené contre la ville de Qalqilya, en Cisjordanie occupée.

جيش الاحتلال يغلق مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم خلال اقتحام مدينة قلقيلية، ويصادر جميع معداته ومحتوياته. pic.twitter.com/vz5tJlVYx4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 28, 2026

Assauts ciblant la ville de Naplouse

Escortées de blindés militaires, les forces d’occupation ont investi la ville de Naplouse depuis le barrage de Deir Sharaf et ont perquisitionné un immeuble résidentiel dans la rue Fatayer.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز دير شرف. pic.twitter.com/NWveS4oJoK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 27, 2026

Les forces d’occupation ont arrêté le jeune Ghaith Tahseen après avoir perquisitionné son domicile dans le village de Till, au sud-ouest de Naplouse, selon des sources locales rapportées au réseau Al-Quds.

De même, elles ont pris d’assaut le camp d’Am’ari dans la ville d’Al-Bireh, en parallèle de l’incursion des colons dans le village d’Awarta, au sud-est de Naplouse.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال المستمر لمدينة نابلس، وسط حملة مداهمات واعتقالات pic.twitter.com/HlWsaPkAIc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 28, 2026

Perquisitions à Qalqilya, Tulkarem, Ramallah et Jéricho

À Qalqilya, les forces d’occupation ont perquisitionné plusieurs maisons au cours de l’assaut de plusieurs quartiers de la ville, parallèlement à leur incursion dans le camp d’Aqabat Jaber, dans la ville de Jéricho.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال لحي غياظة في مدينة قلقيلية، ومداهمة أحد المنازل pic.twitter.com/IfLFgyV3ha — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 27, 2026

À Tulkarem, les forces d’occupation ont investi la zone du rond-point du martyr Thabit Thabit au centre-ville, et ont perquisitionné plusieurs habitations lors de l’assaut du village de Far’un au sud, ainsi que d’autres habitations au cours de l’assaut de la localité de Qaffin au nord.

Lors de l’incursion dans ce village du sud, les forces d’occupation ont arrêté les deux jeunes Mohammad Amer et Qassam Ateer.

À Ramallah, des sources locales ont indiqué au réseau que les forces d’occupation ont perquisitionné plusieurs maisons lors de l’assaut de la localité de Beit Rima, au nord.

Les campagnes d’assauts et d’arrestations se poursuivent en Cisjordanie et à AlQods occupées, parallèlement à une escalade continue sur le terrain et au durcissement des agressions ainsi que des restrictions militaires imposées à la circulation des citoyens.

Source : Médias