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    L’occupation ferme le siège de la radio Al-Houda du Saint Coran et prend d’assaut des villes de Cisjordanie occupée

      Rédaction du site

      L’armée de l’occupation israélienne a fermé le siège de la radio Al-Houda pour le Saint Coran et a confisqué l’ensemble de ses équipements et de ses contenus lors d’un assaut mené contre la ville de Qalqilya, en Cisjordanie occupée.

      Assauts ciblant la ville de Naplouse

      Escortées de blindés militaires, les forces d’occupation ont investi la ville de Naplouse depuis le barrage de Deir Sharaf et ont perquisitionné un immeuble résidentiel dans la rue Fatayer.

      Les forces d’occupation ont arrêté le jeune Ghaith Tahseen après avoir perquisitionné son domicile dans le village de Till, au sud-ouest de Naplouse, selon des sources locales rapportées au réseau Al-Quds.

      De même, elles ont pris d’assaut le camp d’Am’ari dans la ville d’Al-Bireh, en parallèle de l’incursion des colons dans le village d’Awarta, au sud-est de Naplouse.

      Perquisitions à Qalqilya, Tulkarem, Ramallah et Jéricho

      À Qalqilya, les forces d’occupation ont perquisitionné plusieurs maisons au cours de l’assaut de plusieurs quartiers de la ville, parallèlement à leur incursion dans le camp d’Aqabat Jaber, dans la ville de Jéricho.

      À Tulkarem, les forces d’occupation ont investi la zone du rond-point du martyr Thabit Thabit au centre-ville, et ont perquisitionné plusieurs habitations lors de l’assaut du village de Far’un au sud, ainsi que d’autres habitations au cours de l’assaut de la localité de Qaffin au nord.

      Lors de l’incursion dans ce village du sud, les forces d’occupation ont arrêté les deux jeunes Mohammad Amer et Qassam Ateer.

      À Ramallah, des sources locales ont indiqué au réseau que les forces d’occupation ont perquisitionné plusieurs maisons lors de l’assaut de la localité de Beit Rima, au nord.

      Les campagnes d’assauts et d’arrestations se poursuivent en Cisjordanie et à AlQods occupées, parallèlement à une escalade continue sur le terrain et au durcissement des agressions ainsi que des restrictions militaires imposées à la circulation des citoyens.

      Source : Médias

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