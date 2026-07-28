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    Araghchi examine avec ses homologues omanais et saoudien la stabilité dans la région et le détroit d’Ormuz

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      Japon : L’Agence météorologique a annoncé avoir détecté un séisme de magnitude 7,1 dans la région de Kyushu, confirmant ainsi qu’une alerte au tsunami a été émise.

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      Le ministère russe de la Défense a annoncé que ses forces avaient attaqué deux navires dans la nuit, l’un en mer Noire et l’autre dans le port de Mykolaïv, dans le cadre de sa campagne en cours visant à frapper les ports et les navires utilisés par l’armée ukrainienne.

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      Porte-parole du gouvernement iranien : 350 fonctionnaires sont morts en martyrs dans l’exercice de leurs fonctions lors de la guerre avec les États-Unis.

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