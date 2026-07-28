Türk : « J’ai été choqué par la destruction vue au Liban… et les violations pourraient s’apparenter à des crimes de guerre »

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a exprimé sa consternation face à l’ampleur des destructions et des souffrances dont il a été témoin lors de sa visite au Liban, affirmant que les violations documentées par son bureau pourraient s’apparenter à des crimes de guerre.

Crimes de guerre au regard du droit international

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue d’une visite de deux jours, il a indiqué s’être entretenu avec de hauts responsables libanais, notamment le président de la République, le président du Parlement et le président du Conseil des ministres, ainsi qu’avec les ministres de la Justice et des Affaires sociales. Il a également recueilli les témoignages de personnes déplacées, de représentants d’organisations des droits de l’homme, de la société civile et du corps diplomatique.

Türk a souligné que les frappes aériennes israéliennes, les bombardements continus et l’utilisation d’armes explosives dans des zones densément peuplées ont causé un grand nombre de victimes civiles, des destructions massives et des déplacements de population à grande échelle.

« Mon bureau a constaté de larges violations du droit international humanitaire, dont certaines pourraient s’apparenter à des crimes de guerre au regard du droit international », a-t-il déclaré.

Des villages rasés de la carte

Il a mentionné avoir visité une école transformée en centre d’hébergement pour environ un millier de déplacés, où il a entendu les récits de personnes retournées dans leurs villages pour ne y trouver que de la destruction totale, faisant état de rapports signalant des villages rasés ou rendus inhabitables au sud du fleuve Litani.

Türk a exprimé son inquiétude quant aux répercussions potentielles de la fin du mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) sur « la protection des civils dans le Sud », appelant à « prendre cette question en considération lors de l’examen de tout arrangement futur ».

Il a ajouté que les forces israéliennes continuent d’occuper de vastes étendues du territoire libanais dans le Sud, estimant que le comportement ayant entraîné des déplacements massifs et empêché les habitants de regagner leurs foyers pourrait s’apparenter à des crimes internationaux.

Sur le plan interne, Türk a insisté sur la nécessité de reconstruire le contrat social au Liban afin de garantir le respect des droits de tous les citoyens et de permettre à l’État libanais d’assumer ses responsabilités, tout en respectant la souveraineté du pays et son intégrité territoriale, sans aucune ingérence extérieure.

Enfin, il a salué le projet de loi visant à abolir la peine de mort, invitant le Parlement à l’adopter rapidement, ce qui pourrait faire du Liban le premier pays de la région à abolir cette peine.

Source : Médias