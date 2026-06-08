L’Iran exécute sa menace et frappe « Israël » en riposte au raid israélien contre la banlieue sud de Beyrouth

L’Iran a mis en exécution de frapper l’entité sioniste au cas où cette dernière bombarde la banlieue sud de Beyrouth.

En riposte aux raids israéliens perpétrés dans l’après-midi contre un bâtiment résidentiel dans le quartier Tahwitat al-Ghadir, la République islamique a lancé plusieurs salves de missiles en direction des territoires occupés dans la soirée de ce dimanche.

Des médias israéliens ont fait état de 4 salves de 10 missiles. Alors que la version officielle assure que tous les missiles ont été interceptés, des médias israeliens ont rapporté que des dégâts ont été causés dans un bâtiment en Tibériade (Tabarayya). La chaine Kan a rendu compte de dégâts au nord. Un missile se serait aussi écrasé à Kfar Yehoshua au sud-est de Haïfa, selon certains médias.

Les sirènes d’alerte ont retenti à plusieurs reprises au nord, dont entre autres dans la ville de Haïfa, dans la Galilée et dans la Golan syrien occupé. Des explosions ont été entendues. Les abris ont été ouverts.

La chaine 12 israélienne a commenté cette escalade en disant que « hormis les résultats, mais l’Iran a prouvé qu’il met à exécution ses menaces apres le bombardement à Beyrouth ».

Le CGRI a déclaré avoir visé la base aérienne Ramat Gan dans le nord, à partir de laquelle les raids sont commandités contre le Liban.

Le quartier général Khatam al-Anbiya du Corps des gardiens de la révolution (CGRI) avait aussi menacé avant les tirs : « chaque fois qu’ils veulent élever le niveau de leur menace contre le Hezbollah, nous allons élargir la riposte en plusieurs étapes depuis le nord des territoires occupés jusqu’à Tel Aviv. »

Après les tirs de missiles iraniens, le commandant de ce QG a déclaré : « l’entité offensive sioniste, en violant à plusieurs reprises le cessez-le-feu, accroît ses méfaits contre le peuple libanais opprimé, avec le soutien de l’Amérique criminelle et le silence des forums internationaux jour après jour, et commet des crimes de guerre en utilisant des armes prohibées, notamment des bombes au phosphore. »

Il a ajouté : « Malgré les avertissements précédents de la République islamique d’Iran, l’entité sioniste responsable du meurtre d’enfants a ciblé la banlieue de Beyrouth, franchissant toutes les lignes rouges et intensifiant ses attaques au Sud-Liban. » Il a poursuivi : « Nous avions déjà prévenu que si la criminalité dans la banlieue de Beyrouth s’intensifiait, nous attaquerions des cibles dans les territoires occupés. »

Le commandant du quartier général a souligné que « l’armée sioniste doit cesser ses attaques contre le sud du Liban et sa périphérie, et si elle étend ses attaques dans cette zone ou réagit aux mouvements de l’Iran, elle subira des revers plus sévères et plus douloureux. »

Pour sa part, le général de brigade Majid Mousavi, commandant des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré que « la promesse a été tenue ».

Des scènes de liesse ont été vues dans la capitale Téhéran où une foule était rassemblée pendant les tirs de missiles.

Avant les tirs de missiles, le président du Parlement, Mohammad Baqer Qalibaf avait écrit sur X : « Le feu vert donné par les États-Unis pour bombarder le Liban transforme les bases américaines et les bases de l’entité sioniste dans la région en cibles légitimes ».

Mohsen Rezaï, conseiller militaire du Guide suprême de la Révolution, avait lui aussi mis en garde « les occupants contre toute offensive vers la banlieue sud de Beyrouth », soulignant que « les missiles étaient prêts à assurer une dissuasion plus large ».

Dans l’après-midi, des raids avaient frappé un bâtiment résidentiel vide dans le quartier de Tahwitat al-Ghadir. Faisant deux martyrs parmi les voisins et les passants.

Source : Divers