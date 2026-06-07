Opération dans la Ligne verte: un Israélien tué et 5 blessés

Une attaque armée près de Kochav Yair, au nord de Qalqilya, à l’intérieur de la Ligne verte dans la Triangle sud de la Palestine occupée, a entraîné la mort d’un Israélien et blessé 5 autres personnes, dont deux dans un état critique, selon les médias israéliens.

Deux individus, circulant à bord d’une Toyota argentée, ont ouvert le feu à quatre endroits différents, dans une station-service a proximité de Kochav Yair pendant que des tirs de feu se déroulaient a Tzur Itzhaq, Tzur Natan et Sal’it.

Un israélien a succombé sur place, tandis que les autres ont été transportés à l’hôpital, dont deux dans un état critique et trois dans un état stable, a rapporté le correspondant de la chaîne israélienne Channel 14.

Les forces israéliennes ont tué l’un des auteurs de l’attaque sur les lieux de l’opération, tandis que l’autre a été tué après avoir fui près de la localité de Taybeh, à l’intérieur de la Ligne verte.

L’Autorité israélienne de radiodiffusion a confirmé que l’un des auteurs de l’attaque était un Palestinien possédant la nationalité israélienne, tandis que les premières informations indiquaient que l’auteur venait de la ville de Taybeh, dans la région du Triangle, et conduisait une voiture immatriculée en Israël.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a déclaré immédiatement après l’attentat que « si un terroriste est capturé vivant, il sera exécuté conformément à la loi ». Cependant, la chaîne israélienne Channel 12 a rapporté par la suite que le second auteur présumé avait été tué après son arrestation.

Ben-Gvir a ajouté dans un tweet sur la plateforme X que « le sang juif ne restera pas impuni, et quiconque tue un Juif sera pendu ».

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré que l’attaque survenue dans le centre d’Israël était un brutal signal d’alarme qui exigeait un « changement profond au sein de la communauté arabe en Israël ».

Smotrich a affirmé qu’il y a une « montée de la criminalité et de l’extrémisme nationaliste parmi les Arabes en Israël », mettant en garde contre ce qu’il a décrit comme un foyer terroriste dangereux et extrémiste qui se développe sous les yeux de tous et cherche à détruire l’État d’Israël.

De leur côté, les deux mouvements de résistance palestiniens Hamas et Jihad islamique ont salué l’opération.

Selon le Hamas, c’est « une réponse à l’agression continue de l’occupation contre la bande de Gaza et à la poursuite des crimes de judaïsation, de colonisation, de meurtres et de raids en Cisjordanie ».

Source : Médias