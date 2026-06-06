Réunion entre le mouvement Amal et le Hezbollah pour la coordination médiatique

Une réunion de coordination s’est tenue entre le responsable central des médias du mouvement Amal, Rami Najm, et le responsable des relations avec les médias du Hezbollah, Youssef Al-Zein, où les questions médiatiques et les sujets d’intérêt commun ont été abordés, compte tenu de la période délicate que traverse le Liban.

Les deux hommes ont souligné l’importance de l’unité nationale et la nécessité d’adopter un discours global et responsable, qui contribuerait à renforcer la stabilité intérieure et à consolider l’arène nationale face à l’agression israélienne barbare contre le Liban et son peuple.

Ils ont également souligné l’importance pour les militants des médias sociaux d’adhérer au discours d’unité nationale, d’éviter l’incitation à la haine et les discours haineux, et de faire preuve de conscience, de sagesse et de sens des responsabilités afin de préserver la paix civile.

Les deux responsables ont souligné la nécessité pour les médias d’être professionnels et objectifs, et de jouer un rôle positif pour apaiser les tensions et réduire le climat de ressentiment qui sème la discorde parmi les Libanais.

Les deux parties ont appelé les instances officielles chargées des affaires médiatiques, notamment le ministère de l’Information, à jouer pleinement leur rôle et leurs responsabilités pour mettre fin aux agissements des médias, des plateformes et des journalistes qui persistent à diffuser des discours incitant à la haine et à attiser la sédition et les divisions.

Les deux parties se sont également entendues sur la nécessité de poursuivre les réunions et la coopération, et de travailler à l’activation du cadre de coordination afin de suivre l’évolution des différents développements au niveau des sites web, des plateformes numériques et des activistes des médias sociaux.

Source : Al-Manar