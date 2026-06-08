La résistance frappe des positions ennemies dans la citadelle de Chqif et les casernes Dovev et Yaftah. 29 opérations

29 opérations de résistance ont été réalisées ce dimanche en riposte aux dizaines de raids meurtriers israéliens contre les localités du sud du Liban.

La forteresse de Chqif occupée par des soldats ennemis depuis dimanche dernier a subi quatre attaques de la résistance, via des drones FPV, des salves de roquettes et des obus d’artillerie. L’une des frappes a visé un équipement de brouillage des drones de type Dron Dom fixé sur un bâtiment.

D’autres attaques ont ciblé à plusieurs reprises, non loin de la citadelle, la région Chqif al-Naml, située dans la périphérie de la localité d’al-Tayreh, où une tentative de progression a été détectée depuis la veille en direction de Hadatha.

La résistance a par ailleurs indiqué avoir repoussé une autre tentative de progression de deux chars Merkava et d’un bulldozer en direction de Tallat al-Sowwane, située à un kilomètre du nord de la localité de Zawtar al-Charqiyah. Cette dernière avait fait l’objet d’une tentative d’occupation qui a été avortée par les combattants de la résistance.

Selon les communiqués, des groupements militaires ont aussi été visés à Haddatha, Rchaf, Bayyadah, Yohmor Chqif (où 3 tentes ont été frappées via des drones piégées), au sud de la localité de Odayesseh, dans la région des chalets et dans la localité d’al-Qantara au sud du Liban.

Les casernes Dovev et Yaftah

Les communiqués de la résistance ont rendu compte aussi de tirs contre des groupements militaires dans la caserne Dovev, une pièce d’artillerie dans la caserne Yaftah et un groupement militaire dans l’entourage d’al-Marej dans les territoires occupés.

Deux opérations ont visé un poste israélien à Naqoura et un autre à proximité du port de Naqoura.

La résistance a en outre fait état d’un tir de missile sol-air contre un avion de guerre dans le ciel de la ville de Nabatiyeh.

Vidéos de la résistance

Média de guerre a diffusé les images des tirs de salve de roquettes destinées à frapper un groupement ennemi dans la localité de Odayesseh au sud. Ces images datent du 1er juin.

Il a diffusé des images datant du 4 juin dernier montrant des préparatifs de drones d’assaut dirigés selon le communiqué vers des groupements militaires ennemis dans les localités de Odaysseh et les périphéries sud de la localité de Yohmor Chqif.

Dans la journée, les raids aériens et pilonnage d’artilleries ennemis israeliens ont frappé les deux villes de Tyr et de Nabatiyeh ainsi que des dizaines de localités du sud du Liban dont : Deir Kifa, Chahabiyah, la route Aita al-Jabal/Hadatha, Baraachite, Srifa, Maaraké, Zefta, Haris, Jwayya, entre Tebnine et Aita al-Jabal, al-Hoche, Saksakiyeh, Ain Qana, …

11 raids aériens, 2 raids de drones et 2 pilonnage d’artillerie au moins ont été recensés jusqu’à 19h00.

Source : Divers