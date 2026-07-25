Washington fait pression sur les dirigeants du Kurdistan irakien pour qu’ils rejoignent la guerre contre l’Iran

Le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen+ à Souleimaniye rapporte que Washington fait pression sur les dirigeants de la région du Kurdistan irakien pour qu’ils s’engagent directement dans la guerre contre l’Iran. Les États-Unis ont menacé de dissoudre la structure gouvernementale en place dans la région si ses dirigeants refusent de participer au conflit.

Parallèlement, le correspondant d’Al-Mayadeen+ confirme que l’Iran a adressé un avertissement direct aux dirigeants de la région du Kurdistan irakien concernant les conséquences d’une entrée en guerre et d’un soutien aux forces séparatistes kurdes iraniennes.

Selon notre correspondant, l’Iran a informé les dirigeants de la région qu’une participation à la guerre entraînerait une riposte directe, et a même menacé de déployer des troupes au sol au Kurdistan irakien.

Il souligne que l’Iran a mis en garde les dirigeants de la région du Kurdistan irakien contre les conséquences d’un soutien aux forces séparatistes kurdes iraniennes.

Cet avertissement iranien intervient dans un contexte d’agression américaine contre la République islamique et de renforcement par l’Iran de ses contrôles frontaliers, notamment suite au démantèlement de nombreuses tentatives de trafic d’armes à sa frontière nord-ouest.

Depuis la reprise de l’agression américaine, les opérations iraniennes ciblent également des groupes séparatistes iraniens à Souleimaniye.

Source : Médias