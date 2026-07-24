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    CGRI: Nous avertissons les citoyens des pays accueillant des bases américaines de s’éloigner d’au moins 500 mètres des sites militaires américains secrets ou camouflés.

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      CGRI: Nous avertissons les citoyens des pays accueillant des bases américaines de s’éloigner d’au moins 500 mètres des sites militaires américains secrets ou camouflés.

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      Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz s’est stabilisé à 3 navires par jour au cours des trois derniers jours (Reuters, citant des données maritimes)

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