Sud-Liban|Zawtar al-Gharbiya : le retour des habitants se heurte à des complications

Les habitants de Zawtar al-Gharbiya attendent toujours de pouvoir regagner leur village, mais le processus de retour se heurte à des complications en raison des strictes mesures de sécurité imposées par l’armée libanaise.

Selon la correspondante d’Al-Akhbar, l’armée ne filtre les entrées qu’au compte-gouttes — autorisant le passage de seulement 5 personnes à la fois — tout en fouillant les véhicules et en vérifiant l’identité de ceux qui souhaitent entrer.

Elle indique également que l’accès n’est pas accordé à l’ensemble du village, mais restreint à seulement 5 quartiers, une limitation contestée par les habitants.

Jeudi matin, le commandant en chef de l’armée, le général Rodolph Haykal, s’est rendu à Zawtar al-Gharbiya. Ce village constitue la première zone test de ce que l’ennemi qualifie de « zones d’expérimentation ». Le général y a inspecté le déploiement des unités militaires, évalué les mesures en place et suivi l’exécution des missions, tout en insistant sur la nécessité de prendre toutes les dispositions requises pour garantir un retour sûr et sans danger pour la population.

Le ministère de la Santé condamne la reprise des attaques contre les ambulances

Par ailleurs, le ministère de la Santé a condamné « la reprise des attaques israéliennes injustifiées contre les ambulances et le personnel soignant ».

La dernière en date s’est produite jeudi à Nabatieh al-Fawqa, où l’ennemi israélien a visé directement une ambulance de la Défense civile (Comité sanitaire islamique), blessant deux secouristes et endommageant le véhicule. Le ministère dénonce « une agression supplémentaire qui s’ajoute aux crimes commis par l’ennemi contre les secouristes et les équipes médicales ».

Le ministère a affirmé que « ces frappes ciblées et systématiques constituent une escalade dans la violation flagrante des lois ainsi que des conventions internationales et humanitaires ».

Il a réitéré la « nécessité de ne pas fermer les yeux face au mépris de l’ennemi pour ces lois qui protègent le personnel de santé, appelant la communauté internationale et les instances de l’ONU à mettre un terme à ces agressions répétées ».

L’ennemi poursuit les démolitions de maisons à l’explosif

Dans ce contexte, l’ennemi israélien a poursuivi ses opérations de dynamitage d’habitations. L’Agence nationale d’information (ANI) a rapporté qu’à 3 heures du matin, les forces ennemies ont mené de vastes démolitions à l’explosif à Al-Khiam.

Elles ont également détruit plusieurs ponceaux sur les routes reliant les localités de Hadatha, At-Tiri et Kounine, et ont ouvert le feu à la mitrailleuse ce matin aux abords du village de Majdal Zoun.

Source : Médias