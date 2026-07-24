New York Times : L’Iran a rejeté une proposition américaine de cessez-le-feu temporaire transmise par Al-Zaïdi

L’Iran a rejeté, le jeudi 23 juillet, une proposition de cessez-le-feu présentée par le président américain Donald Trump et transmise à Téhéran par le Premier ministre irakien, selon les déclarations de responsables iraniens et irakiens rapportées par le New York Times.

Le journal souligne que l’échec de cette médiation survient au moment où Trump menaçait d’une escalade due conflit et de frappes visant les infrastructures vitales de l’Iran.

S’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité des enjeux de sécurité nationale, ces responsables ont précisé que le déplacement du Premier ministre Ali Al-Zaïdi en Iran faisait suite à sa récente visite à Trump à la Maison-Blanche.

Bien que les détails de la proposition n’aient pas été divulgués dans l’immédiat, des responsables iraniens ont indiqué qu’il s’agissait de la seule offre sur la table, ajoutant que leur gouvernement n’était pas intéressé par un accord temporaire qui laisserait en suspens la question du contrôle du détroit d’Ormuz.

Al-Zaïdi s’est rendu à Téhéran à la tête d’une importante délégation de hauts responsables irakiens. Il s’y est entretenu avec le président Massoud Pezechkian, le négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, d’après les médias locaux.

Selon deux responsables iraniens cités par le quotidien, les forces armées iraniennes s’attendent à une extension du conflit et s’y préparent au cas où le président Trump mettrait à exécution ses menaces de frapper la capitale, Téhéran, ainsi que les infrastructures vitales.

Ces mêmes responsables ont affirmé que si de telles frappes avaient lieu, « l’Iran élargirait le périmètre des combats à l’échelle régionale, notamment en frappant Tel-Aviv et en demandant à ses alliés de fermer le détroit de Bab el-Mandeb ».

Source : Médias